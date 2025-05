“Ama il tuo quartiere” sabato 17 e domenica 18 maggio

Sabato 17 e domenica 18 maggio nuovo appuntamento con la campagna di sensibilizzazione ambientale “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”, raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, elettronici e speciali organizzata da Ama in collaborazione con il TGR Lazio RAI.

Questa weekend sono coinvolti i Municipi II, IV, V e X. L’iniziativa è un’occasione per disfarsi dei rifiuti che non possono andare nei cassonetti, come materiali ingombranti, legno, metallo, frigoriferi e condizionatori, grandi elettrodomestici, monitor e TV, apparati elettronici, lampade al neon, batterie al piombo, consumabili da stampa, contenitori di vernici e solventi, sfalci e potature.

Inoltre, nelle postazioni del sabato e in alcuni centri di raccolta sarà possibile conferire anche abiti usati (stesse modalità di conferimento dei cassonetti gialli stradali). Di seguito le postazioni di raccolta attive in ciascun Municipio dalle ore 8 alle 12.30:

Municipio II

18 maggio

Piazzale Ankara

Via Tiburtina – fronte Piazzale Valerio Massimo

Oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi) e RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico).

Municipio IV

17 maggio

Via Colleverde (angolo via di Casal Bianco)

Oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi) e RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico), sfalci e potature, Tessili, Abiti usati e accessori

Municipio V

18 maggio

Viale della Primavera 300

Legno, Ingombranti, Metalli, RAEE

Municipio X

18 maggio

Via di Dragone ang. via Bedizzole

Legno, Metallo, Ingombranti, Raee

