“Ama il tuo quartiere” sabato 25 e domenica 26 ottobre

Roma si prepara a un nuovo weekend all’insegna del rispetto per l’ambiente. Sabato 25 e domenica 26 ottobre torna infatti “Ama il tuo quartiere – Giornate del Riciclo”, la campagna di sensibilizzazione promossa da Ama in collaborazione con il TGR Lazio della Rai, pensata per aiutare i cittadini a liberarsi gratuitamente di tutto ciò che non può finire nei cassonetti.

In undici Municipi della Capitale (II, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e XV) saranno allestite numerose postazioni mobili e centri di raccolta dove conferire materiali ingombranti, legno, metalli, grandi elettrodomestici, frigoriferi, condizionatori, monitor, TV e apparecchi elettronici, ma anche lampade al neon, batterie, vernici, solventi e sfalci verdi.

Non solo: nelle postazioni del sabato e in alcuni centri di raccolta sarà possibile consegnare anche abiti usati, tessili e accessori, contribuendo così al riuso solidale e alla riduzione dei rifiuti.

Tutte le postazioni e gli orari

Le raccolte saranno attive dalle 8 alle 12.30.

Municipio II

25 ottobre: Via Tiburtina (fronte Piazzale Valerio Massimo)

26 ottobre: Via Tiburtina (fronte Piazzale Valerio Massimo) e Piazzale Ankara

Municipio IV

25 ottobre: Via Colleverde (angolo via di Casal Bianco)

26 ottobre: Via Siro Solazzi (lato via Enrico Jovane, fronte scuola) e Via Spellanzon

Municipio V

25 ottobre: Viale della Primavera 300

Municipio VI

26 ottobre: Via Casilina (parcheggio metro Giardinetti)

26 ottobre: Via Ambrogio Necchi

Municipio VIII

26 ottobre: Via Benedetto Croce

Municipio IX

25 ottobre: Trigoria, Via Guglielmo Guasta (area parcheggio)

Municipio X

25 ottobre: Via Ruggero Panerai e Via Luciano Laurenzi

26 ottobre: Via Gianni Agus (incrocio Via Marcello Mastroianni)

Municipio XI

25 ottobre: Via Generale Arturo Crocco

26 ottobre: Lungotevere Pietra Papa

Municipio XII

26 ottobre: Piazza San Giovanni di Dio (area mercato) e Via Ildebrando della Giovanna (fronte civico 81)

Municipio XIII

25 ottobre: Via Vezio Crisafulli

Municipio XIV

26 ottobre: Via Luisa Spagnoli (angolo Vivi Gioi) e Via Ruggero Orlando

Municipio XV

25 ottobre: Via di Grottarossa (area mercato)

Un’occasione per fare spazio in casa e rispettare l’ambiente, evitando abbandoni illeciti e contribuendo al decoro dei quartieri.

Ama invita i cittadini a partecipare numerosi e a consultare il sito ufficiale per tutti i dettagli sulle modalità di conferimento e sulle tipologie di rifiuti ammesse.

