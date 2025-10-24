“Ama il tuo quartiere” sabato 25 e domenica 26 ottobre
Postazioni nei Municipi II, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e XV. Servizio di raccolta anche di abiti usati
Roma si prepara a un nuovo weekend all’insegna del rispetto per l’ambiente. Sabato 25 e domenica 26 ottobre torna infatti “Ama il tuo quartiere – Giornate del Riciclo”, la campagna di sensibilizzazione promossa da Ama in collaborazione con il TGR Lazio della Rai, pensata per aiutare i cittadini a liberarsi gratuitamente di tutto ciò che non può finire nei cassonetti.
In undici Municipi della Capitale (II, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e XV) saranno allestite numerose postazioni mobili e centri di raccolta dove conferire materiali ingombranti, legno, metalli, grandi elettrodomestici, frigoriferi, condizionatori, monitor, TV e apparecchi elettronici, ma anche lampade al neon, batterie, vernici, solventi e sfalci verdi.
Non solo: nelle postazioni del sabato e in alcuni centri di raccolta sarà possibile consegnare anche abiti usati, tessili e accessori, contribuendo così al riuso solidale e alla riduzione dei rifiuti.
Tutte le postazioni e gli orari
Le raccolte saranno attive dalle 8 alle 12.30.
Municipio II
25 ottobre: Via Tiburtina (fronte Piazzale Valerio Massimo)
26 ottobre: Via Tiburtina (fronte Piazzale Valerio Massimo) e Piazzale Ankara
Municipio IV
25 ottobre: Via Colleverde (angolo via di Casal Bianco)
26 ottobre: Via Siro Solazzi (lato via Enrico Jovane, fronte scuola) e Via Spellanzon
Municipio V
25 ottobre: Viale della Primavera 300
Municipio VI
26 ottobre: Via Casilina (parcheggio metro Giardinetti)
26 ottobre: Via Ambrogio Necchi
Municipio VIII
26 ottobre: Via Benedetto Croce
Municipio IX
25 ottobre: Trigoria, Via Guglielmo Guasta (area parcheggio)
Municipio X
25 ottobre: Via Ruggero Panerai e Via Luciano Laurenzi
26 ottobre: Via Gianni Agus (incrocio Via Marcello Mastroianni)
Municipio XI
25 ottobre: Via Generale Arturo Crocco
26 ottobre: Lungotevere Pietra Papa
Municipio XII
26 ottobre: Piazza San Giovanni di Dio (area mercato) e Via Ildebrando della Giovanna (fronte civico 81)
Municipio XIII
25 ottobre: Via Vezio Crisafulli
Municipio XIV
26 ottobre: Via Luisa Spagnoli (angolo Vivi Gioi) e Via Ruggero Orlando
Municipio XV
25 ottobre: Via di Grottarossa (area mercato)
Un’occasione per fare spazio in casa e rispettare l’ambiente, evitando abbandoni illeciti e contribuendo al decoro dei quartieri.
Ama invita i cittadini a partecipare numerosi e a consultare il sito ufficiale per tutti i dettagli sulle modalità di conferimento e sulle tipologie di rifiuti ammesse.
