“Ama il tuo quartiere” sabato 27 e domenica 28 settembre

Sabato 27 e domenica 28 settembre torna l’appuntamento con la campagna di sensibilizzazione ambientale “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”, raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, elettronici e speciali organizzata da Ama in collaborazione con il TGR Lazio RAI.

Questo weekend sono coinvolti i Municipi II, III, IV, VI, VIII, IX, X, XII, XIV e XV. L’iniziativa è un’occasione per disfarsi dei rifiuti che non possono andare nei cassonetti, come materiali ingombranti, legno, metallo, frigoriferi e condizionatori, grandi elettrodomestici, monitor e TV, apparati elettronici, lampade al neon, batterie al piombo, consumabili da stampa, contenitori di vernici e solventi, sfalci e potature.

Nelle postazioni del sabato e in alcuni centri di raccolta sarà possibile conferire anche abiti usati (stesse modalità di conferimento dei cassonetti gialli stradali). Inoltre, nella postazione di via Ambrogio Necchi (Municipio VI), domenica sarà attiva la raccolta di ausili per disabili nell’ambito del progetto “Insieme per il Riuso”.

Di seguito le postazioni di raccolta attive in ciascun Municipio dalle ore 8 alle 12.30:

Municipio II

27 settembre

– Via Tiburtina (fronte Piazzale Valerio Massimo)

Legno, ingombranti, metalli, Raee, sfalci e potature, tessili, abiti usati e accessori.

28 settembre

– Via Tiburtina (fronte Piazzale Valerio Massimo)

– Piazzale Ankara

Legno, ingombranti (divani, materassi), metalli e Raee (tutte le tipologie ad uso domestico).

Municipio III

27 settembre

– Via Salaria 1501 (parcheggio parco Umberto Nobile)

Legno, ingombranti, metalli, Raee, sfalci e potature, tessili, abiti usati e accessori.

Municipio IV

27 settembre

– Via Attilio Benigni (area parcheggiio)

Oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi) e Raee (tutte le tipologie ad uso domestico), sfalci e potature, tessili, abiti usati e accessori.

28 settembre

– Via Siro Solazzi (lato via Enrico Jovane fronte scuola)

– Via Spellanzon

Oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi) e Raee (tutte le tipologie ad uso domestico).

Municipio VI

28 settembre

– Via Casilina (parcheggio metro Giardinetti)

Oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi), Raee (tutte le tipologie ad uso domestico).

– Via Ambrogio Necchi

Oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi), Raee (tutte le tipologie ad uso domestico), lampade, batterie auto, pile, vernici, solventi, farmaci, olio vegetale, toner.

Nella postazione di via Necchi (area parcheggio stazione Grotte Celoni) saranno presenti anche i volontari dell’associazione Joni&Friends per la raccolta di ausili per disabili, nell’ambito del progetto Insieme per il Riuso .

Municipio VIII

28 settembre

– Via Benedetto Croce

Legno, metallo, ingombranti, Raee.

Municipio IX

27 settembre

– Via Ignazio Silone

Legno, metallo, ingombranti, Raee, sfalci e potature, tessili, abiti usati e accessori.

Municipio X

28 settembre

– Via Gianni Agus (incrocio Via Marcello Mastroianni)

Legno, metallo, ingombranti, Raee.

Municipio XII

28 settembre

– Piazza San Giovanni di Dio (area mercato)

– Via Ildebrando della Giovanna (fronte civico 81)

Oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi) e Raee (tutte le tipologie ad uso domestico).

Municipio XIV

27 settembre

– Via Luisa Spagnoli (angolo Vivi Gioi)

Legno, metallo, ingombranti, Raee, sfalci e potature, tessili, abiti usati e accessori.

28 settembre

– Via Ruggero Orlando

Legno, metallo, ingombranti, Raee.

Municipio XV

27 settembre

– Via Pedrengo

– Centro Enea (Osteria Nuova, via Anguillarese)

Oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi), Raee (tutte le tipologie ad uso domestico), sfalci e potature, tessili, abiti usati e accessori.

Per ulteriori INFORMAZIONI .

