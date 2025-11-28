“Ama il tuo quartiere” Sabato 29 e Domenica 30 novembre

Un fine settimana all’insegna del decoro urbano e della partecipazione civica. Sabato 29 e domenica 30 novembre tornano le “Giornate del Riciclo – Ama il Tuo Quartiere”, la campagna di sensibilizzazione ambientale organizzata da Ama in collaborazione con il TGR Lazio.

L’iniziativa, ormai appuntamento fisso per migliaia di romani, permetterà di liberarsi gratuitamente di rifiuti ingombranti, elettronici e materiali speciali che non possono essere lasciati nei cassonetti stradali.

Saranno coinvolti ben nove Municipi: II, IV, V, VI, VIII, X, XII, XIV e XV. In ciascuna zona saranno allestite postazioni dedicate, attive dalle 8 alle 12.30, dove i cittadini potranno consegnare mobili, divani, materassi, legno, metalli, elettrodomestici fuori uso, frigoriferi, condizionatori, monitor, TV, lampade al neon, batterie al piombo, cartucce esauste, vernici, solventi, sfalci e potature. Spazio anche ai tessili: sarà infatti possibile conferire abiti usati con le stesse modalità dei cassonetti gialli.

L’obiettivo è duplice: aiutare i cittadini a smaltire correttamente materiali che altrimenti finirebbero abbandonati per strada e incentivare la raccolta differenziata, che nell’ultimo anno ha registrato un nuovo aumento nei Municipi più attivi nelle giornate Ama.

Di seguito tutte le postazioni suddivise per Municipio.

Municipio II

30 novembre – Via Tiburtina (fronte Piazzale Valerio Massimo)

Raccolta di legno, metallo, ingombranti (divani e materassi) e RAEE domestici.

Municipio IV

30 novembre

Via Siro Solazzi (lato via Enrico Jovane, fronte scuola)

Legno, metallo, ingombranti, RAEE, tessili, abiti e accessori.

Via Spellanzon

Legno, metallo, ingombranti e RAEE.

Municipio V

29 novembre

Piazzale Pino Pascali

Viale della Primavera 300

Legno, metalli, ingombranti, Raee, sfalci e potature, tessili, abiti e accessori.

30 novembre

Via di Cervara 200

Legno, metalli, ingombranti, Raee, tessili, abiti e accessori.

Municipio VI

30 novembre

Via Casilina (parcheggio metro Giardinetti)

Legno, metallo, ingombranti e RAEE.

Via Ambrogio Necchi

Legno, metalli, ingombranti, RAEE, lampade, batterie auto, pile, vernici, solventi, farmaci, olio vegetale, toner.

Municipio VIII

30 novembre – Via Benedetto Croce

Legno, metallo, ingombranti, Raee, tessili e abiti usati.

Municipio X

29 novembre

Via Ruggero Panerai

Via Beato Gregorio Grassi

Legno, metallo, ingombranti, Raee, sfalci, potature, tessili e abiti.

30 novembre

Via Gianni Agus

Legno, metallo, ingombranti, Raee.

Municipio XII

30 novembre

Piazza San Giovanni di Dio (area mercato)

Via Ildebrando della Giovanna (fronte civico 81)

Legno, metallo, ingombranti, RAEE, tessili e abiti usati.

Municipio XIV

30 novembre

Via Luisa Spagnoli angolo Vivi Gioi

Legno, metallo, ingombranti, RAEE, lampade, batterie auto, pile, vernici, solventi, farmaci, olio vegetale, toner, tessili e abiti.

Via Ruggero Orlando

Legno, metallo, ingombranti, Raee, tessili e abiti.

Municipio XV

29 novembre

Via di Grottarossa (area mercato)

Centro ENEA Osteria Nuova – Via Anguillarese

Legno, metallo, ingombranti, RAEE, sfalci, potature, tessili e abiti.

