“Ama il Tuo Quartiere”: sabato 4 e domenica 5 ottobre

Sabato 4 e domenica 5 ottobre, Roma si prepara a liberarsi dei rifiuti che non possono finire nei cassonetti.

Torna infatti la campagna di sensibilizzazione ambientale “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”, organizzata da Ama in collaborazione con il TGR Lazio RAI, che prevede una raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, elettronici e speciali.

I municipi coinvolti saranno II, VII, IX, X e XI, con postazioni attive dalle 8:00 alle 12:30.

Ecco il dettaglio delle raccolte:

II Municipio – domenica, centro di piazzale Ankara: legno, metallo, ingombranti (divani, materassi) e RAEE domestici.

VII Municipio – sabato, via Anagnina: legno, metallo, ingombranti, RAEE, sfalci e potature, tessili, abiti usati e accessori.

IX Municipio – sabato, via Guglielmo Guasta: legno, metallo, ingombranti, RAEE, sfalci e potature, tessili, abiti usati e accessori.

X Municipio – sabato, via Castello Tesino e via dell’Idroscalo: legno, metallo, ingombranti, RAEE, sfalci e potature, tessili, abiti usati e accessori.

XI Municipio – sabato, lungotevere della Magliana: legno, metallo, ingombranti, RAEE, sfalci e potature, tessili, abiti usati e accessori.

Un’occasione per smaltire correttamente materiali ingombranti o elettronici e contribuire alla pulizia e al decoro della città, con il supporto di Ama e della rete di raccolta municipale.

