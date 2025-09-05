“Ama il tuo quartiere” sabato 6 e domenica 7 settembre

Sabato 6 e domenica 7 settembre torna la campagna di sensibilizzazione ambientale “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”, la raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, elettronici e speciali organizzata da Ama in collaborazione con il TGR Lazio RAI.

In questo primo week end di settembre l’azienda mette a disposizione dei romani complessivamente 11 postazioni, anche i Centri di Raccolta fissi saranno regolarmente aperti in entrambe le giornate.

Per individuare l’ecostazione più vicina, assieme a tutte le informazioni utili, si può consultare il sito www.amaroma.it , il canale whatsapp Ama (www.amaroma.it/whatsapp/) e la pagina Instagram @amaspaofficial.

Domani mattina nei municipi IV, V, VIII, X, XI e XV ci saranno 7 “postazioni light” attrezzate per accogliere ingombranti, legno, RAEE, sfalci e potature.

In questa giornata sarà possibile consegnare anche abiti usati (vestiti, cappotti, ecc.), prodotti tessili (stoffe, coperte, tende e tappezzerie) e accessori di abbigliamento (scarpe, borse, zaini, cappelli, sciarpe, guanti, ecc.).

I materiali tessili ancora in buono stato saranno avviati a commercializzazione e vendita presso i mercati dell’usato, mentre i tessuti riciclabili verranno invece valorizzati come recupero di materia (pezzame, filati) .

Domenica, invece, l’iniziativa coinvolgerà i municipi II, V e XIV con 4 postazioni di conferimento. Sia sabato che domenica i siti di raccolta sono attivi dalle ore 8 alle ore 12.30 e tutti i materiali raccolti nel corso delle due mattinate verranno differenziati secondo la categoria merceologica (legno, ferro, plastica, altri metalli, RAEE, ecc.) e avviati alle rispettive filiere di recupero.

“Riprendiamo, dopo una breve pausa estiva, questi appuntamenti che assicurano ai cittadini la corretta gestione di quei rifiuti che non possono essere conferiti nei cassonetti stradali – dichiara il Direttore generale di AMA S.p.A. Alessandro Filippi – È un’iniziativa, che abbiamo potenziato e esteso a tutti i fine settimana, che ci consente di intercettare considerevoli quantità di materiali e allo stesso tempo di svolgere anche un’opera di ulteriore sensibilizzazione al rispetto del decoro e dell’ambiente”.

