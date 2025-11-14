“Ama il Tuo Quartiere”: torna il weekend del riciclo a Roma
Postazioni nei Municipi II, III, V, VII, VIII, X, XI, XIII, XIV e XV. Servizio di raccolta anche di abiti usati
Sabato 15 e domenica 16 novembre Roma si prepara a un nuovo weekend all’insegna della sensibilizzazione ambientale con l’iniziativa “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”.
Organizzata da Ama in collaborazione con il TGR Lazio RAI, la campagna offre ai cittadini la possibilità di liberarsi gratuitamente dei rifiuti ingombranti, elettronici e speciali che non possono essere conferiti nei cassonetti stradali.
L’iniziativa coinvolge quest’anno ben dieci municipi: II, III, V, VII, VIII, X, XI, XIII, XIV e XV. Una vera occasione per disfarsi di divani, materassi, legno, metalli, grandi elettrodomestici, frigoriferi, condizionatori, TV, monitor, lampade al neon, batterie e contenitori di vernici, oltre a sfalci e potature.
In più, in alcune postazioni del sabato e nei centri di raccolta selezionati sarà possibile conferire abiti usati e accessori, seguendo le stesse modalità dei cassonetti gialli stradali.
Dove e quando conferire i rifiuti
Le postazioni saranno attive dalle 8 alle 12.30 nei seguenti municipi:
Municipio II – 16 novembre
Piazzale Ankara: legno, metalli, ingombranti, Raee domestici
Municipio III – 15 novembre
Via Salaria 1501 (parcheggio parco Umberto Nobile): legno, metalli, ingombranti, Raee, sfalci e potature, tessili, abiti usati
Municipio V
15 novembre: Viale della Primavera 300 – legno, metalli, ingombranti, Raee, sfalci e potature, tessili, abiti usati
16 novembre: Via dell’Incoronata – legno, metalli, ingombranti, Raee
Municipio VII – 15 novembre
Via Anagnina (fronte stabilimento Ericsson): legno, metalli, ingombranti, Raee, sfalci e potature, tessili, abiti usati
Municipio VIII – 15 novembre
Via dell’Accademia Peloritana: legno, metalli, ingombranti, Raee, sfalci e potature, tessili, abiti usati
Municipio X – 16 novembre
Via di Dragone (ang. via Bedizzole): legno, metalli, ingombranti, Raee
Municipio XI – 15 novembre
Via Frattini: legno, metalli, ingombranti, Raee, sfalci e potature, tessili, abiti usati
Municipio XIII – 16 novembre
Via Ponzone: legno, metalli, ingombranti, Raee
Municipio XIV – 16 novembre
Via Santi Audiface ed Abacuc (parcheggio) e Via Superga (Tragliatella): legno, metalli, ingombranti, Raee
Municipio XV – 15 novembre
Via Marino Dalmonte (Cesano): legno, metalli, ingombranti, Raee, sfalci e potature, tessili, abiti usati
Un’occasione concreta per tenere puliti i quartieri, smaltire correttamente i rifiuti e contribuire a un ambiente più sostenibile.
