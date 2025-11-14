“Ama il Tuo Quartiere”: torna il weekend del riciclo a Roma

Sabato 15 e domenica 16 novembre Roma si prepara a un nuovo weekend all’insegna della sensibilizzazione ambientale con l’iniziativa “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”.

Organizzata da Ama in collaborazione con il TGR Lazio RAI, la campagna offre ai cittadini la possibilità di liberarsi gratuitamente dei rifiuti ingombranti, elettronici e speciali che non possono essere conferiti nei cassonetti stradali.

L’iniziativa coinvolge quest’anno ben dieci municipi: II, III, V, VII, VIII, X, XI, XIII, XIV e XV. Una vera occasione per disfarsi di divani, materassi, legno, metalli, grandi elettrodomestici, frigoriferi, condizionatori, TV, monitor, lampade al neon, batterie e contenitori di vernici, oltre a sfalci e potature.

In più, in alcune postazioni del sabato e nei centri di raccolta selezionati sarà possibile conferire abiti usati e accessori, seguendo le stesse modalità dei cassonetti gialli stradali.

Dove e quando conferire i rifiuti

Le postazioni saranno attive dalle 8 alle 12.30 nei seguenti municipi:

Municipio II – 16 novembre

Piazzale Ankara: legno, metalli, ingombranti, Raee domestici

Municipio III – 15 novembre

Via Salaria 1501 (parcheggio parco Umberto Nobile): legno, metalli, ingombranti, Raee, sfalci e potature, tessili, abiti usati

Municipio V

15 novembre: Viale della Primavera 300 – legno, metalli, ingombranti, Raee, sfalci e potature, tessili, abiti usati

16 novembre: Via dell’Incoronata – legno, metalli, ingombranti, Raee

Municipio VII – 15 novembre

Via Anagnina (fronte stabilimento Ericsson): legno, metalli, ingombranti, Raee, sfalci e potature, tessili, abiti usati

Municipio VIII – 15 novembre

Via dell’Accademia Peloritana: legno, metalli, ingombranti, Raee, sfalci e potature, tessili, abiti usati

Municipio X – 16 novembre

Via di Dragone (ang. via Bedizzole): legno, metalli, ingombranti, Raee

Municipio XI – 15 novembre

Via Frattini: legno, metalli, ingombranti, Raee, sfalci e potature, tessili, abiti usati

Municipio XIII – 16 novembre

Via Ponzone: legno, metalli, ingombranti, Raee

Municipio XIV – 16 novembre

Via Santi Audiface ed Abacuc (parcheggio) e Via Superga (Tragliatella): legno, metalli, ingombranti, Raee

Municipio XV – 15 novembre

Via Marino Dalmonte (Cesano): legno, metalli, ingombranti, Raee, sfalci e potature, tessili, abiti usati

Un’occasione concreta per tenere puliti i quartieri, smaltire correttamente i rifiuti e contribuire a un ambiente più sostenibile.

Per ulteriori INFORMAZIONI

