Ama, oltre 1.500 partecipanti al ciclo visite guidate gratuite al cimitero Verano

Si conclude con il tutto esaurito e oltre 1.500 partecipanti il ciclo primaverile di visite guidate gratuite al Cimitero Monumentale del Verano, promosso da AMA – Cimiteri Capitolini in coordinamento con Roma Capitale.

L’iniziativa, avviata il 17 maggio, ha proposto 44 appuntamenti in 11 giornate, registrando il tutto esaurito per tutti gli itinerari previsti.

Nei primi quattro fine settimana hanno preso parte alle visite 1.263 persone, a cui si aggiungono i 290 partecipanti già prenotati per il weekend conclusivo di oggi e domani. Lo comunica AMA S.p.A. in una nota.

Il programma, ampio e articolato, ha offerto ai visitatori la possibilità di esplorare il Verano da molteplici prospettive: storico-monumentale, culturale, naturalistica e spirituale.

Percorsi condotti da guide specializzate, accompagnati da sistemi audio-assistiti, hanno condotto cittadini, turisti e pellegrini tra memorie illustri, architetture d’autore, arte funeraria e paesaggi ricchi di storia.

Anche domani, giornata conclusiva, è previsto un calendario particolarmente ricco e variegato:

Novecento. Le passioni di donne e uomini del secolo breve (ore 9.30)

Volti e memorie di Roma (ore 10.30)

Il Verano: un museo all’aperto – Mosaici, vetrate e arti decorative (ore 12.00)

Poeti e letterati al Verano (ore 15.00)

“L’iniziativa ha confermato l’interesse crescente verso il Verano come spazio pubblico di cultura, memoria e partecipazione – ha dichiarato il Presidente di AMA S.p.A., Bruno Manzi –. Attraverso percorsi diversificati, il cimitero monumentale si è rivelato un luogo capace di raccontare Roma sotto molteplici aspetti, dalla storia alle arti, dalla fede alla società.”

Tutte le informazioni sulle attività culturali promosse da AMA – Cimiteri Capitolini sono disponibili sul sito www.cimitericapitolini.it.

