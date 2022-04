AMA: Per la prima volta aperti il primo maggio i centri di raccolta

Per la prima volta, saranno aperti anche il primo maggio i Centri di Raccolta a disposizione gratuitamente dei cittadini per liberarsi di quei rifiuti di “grossa taglia” (ingombranti, elettrici ed elettronici, “particolari”) prodotti dalle utenze domestiche, che non possono essere conferiti nei cassonetti stradali. Le strutture saranno aperte con orario festivo, dalle 7 alle 13.

Lo comunica in una nota AMA S.p.A.

Sarà nuovamente a disposizione dei romani anche il Centro di Raccolta di Corviale, riaperto oggi dopo i lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento interno durati circa 7 mesi. La riapertura del Centro, situato in viale Arturo Martini, è importante per i servizi di igiene urbana di “prossimità” di un ampio quadrante e dell’intero Municipio XI.

Nel sito, sono stati eseguiti radicali interventi di consolidamento strutturale e antisismico. In particolare, è stata portata a termine la sopraelevazione dell’intera area dedicata alla raccolta delle varie frazioni di materiali, che faciliterà notevolmente il conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini. Sono stati poi realizzati nuovi impianti tecnologici (elettrico, idrico, antincendio) e di smaltimento delle acque piovane. Sul versante della sicurezza, sono stati installati nuovi fari led per quanto concerne l’illuminazione esterna dell’intero Centro di Raccolta. E’ stata anche realizzata una nuova viabilità interna, contraddistinta dalla necessaria segnaletica orizzontale e verticale.