Ambientalisti, blitz di Ultima Generazione in Via del Corso

Ancora un nuovo blitz di Ultima Generazione a Roma. Gli attivisti del ‘Fondo di Riparazione’ con dei cartoncini legati in volto con la faccia di Giorgia Meloni e Lorenzo Fontana si sono dati appuntamento in Via del Corso, dove hanno bloccato il traffico con dei ‘pacchi regalo’ all’interno fango e calcinacci per ricordare l’alluvione in Emilia in Romagna: “Per Natale come doni solo incendi e alluvioni. Per ogni incendio e alluvione vogliamo un fondo riparazione “, hanno urlato gli ambientalisti.

I circa 19 attivisti hanno camminato verso il parlamento e palazzo Chigi, ma sono stai bloccati dalle forze dell’ordine poco prima di arrivare a Piazza a Colonna. “Stavamo marciando anche per andare a dare il nostro sostegno ai lavoratori dell’Ilva. Non è un blocco, è una camminata pacifica”, hanno detto gli ambientalisti che poi si sono seduti per terra. “Arrestate i criminali veri non noi”, ha detto qualcuno poi portato via dalle forze dell’ordine.