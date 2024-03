Ambiente, Roma Capitale e Fao inaugurano itinerario educativo nel verde

L’Organizzazione delle Nazioni unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao) in collaborazione con il Comune di Roma, apre le porte della ‘Global Library of Trees and Flowers – FAO Park’ presso il parco di Villa Doria Pamphili a Roma, con un evento speciale di piantumazione di alberi e il lancio di un nuovo itinerario educativo tra alberi di varie specie per sensibilizzare sul loro ruolo vitale.

Nell’ambito dell’iniziativa ‘Città Verdi’, lo scorso ottobre la Fao e Roma Capitale hanno lanciato la prima fase del progetto, con la piantumazione di un primo gruppo di specie arboree e piante; l’obiettivo, quello di coinvolgere attivamente i giovani e sensibilizzarli sui valori della sostenibilità e della biodiversità.

La seconda fase dell’iniziativa, che prende slancio dalla Giornata internazionale delle foreste che si celebra ogni anno il 21 marzo, si terrà martedì 26 marzo 2024 a partire dalle ore 11 con una cerimonia che vedrà la partecipazione di QU Dongyu, direttore generale della Fao, Samuel Abdulai Jinapor, ministro delle terre e delle risorse naturali del Ghana, Salio Waipo, ministro delle foreste della Papua Nuova Guinea, Edmondo Cirielli, viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Sabrina Alfonsi, assessora all’Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti del comune di Roma, Günter Walkner, presidente del Comitato forestale della Fao e ministro plenipotenziario, rappresentante permanente della Repubblica d’Austria presso la Fao.

Seguirà la piantumazione di circa 100 alberi a cui prenderanno parte studenti provenienti da diverse scuole del territorio romano. Esperti Fao guideranno poi gli studenti e gli altri partecipanti, attraverso il nuovo itinerario educativo alla scoperta delle sette diverse aree geografiche del mondo presenti nella ‘Global Library of Trees and Flowers’.

Durante la visita, su un’area di circa 2,5 ettari di terreno messo a disposizione dalla municipalità di Roma, si potranno apprendere notizie e fatti interessanti sugli alberi appena piantati anche attraverso la web app dedicata del Fao Park. Nello specifico le 7 aree geografiche rappresentate nell’itinerario e che ospitano numerose varietà di specie arboree e vegetali sono: Africa, Asia, Europa, America Latina e Caraibi, Vicino Oriente, Nord America e area del Pacifico.

Per saperne di più

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati