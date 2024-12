Analisi del mercato automobilistico 2024 quali marchi acquistano e quali criteri seguono gli italiani?

Automoli ha preparato un riepilogo dei dati relativi ai rapporti sulla storia dei veicoli acquistati dagli utenti nel 2024. L’analisi comprende sia i marchi più controllati dagli utenti che quelli che occupano le prime posizioni per numero di rapporti venduti.

Grazie a questi dati possiamo comprendere meglio quali marchi suscitano il maggior interesse sia in termini di ricerca di informazioni che nelle decisioni di acquisto di rapporti completi.

Riepilogo dei marchi più controllati (in %)

Audi – 17,33% BMW – 15,00% Volkswagen – 13,70% Mercedes-Benz – 13,64% Fiat – 12,25% Ford – 7,69% Peugeot – 6,38% Renault – 4,93% Alfa Romeo – 4,72% Citroën – 4,36%

Riepilogo dei marchi in base ai rapporti acquistati (in %)

Audi – 19,48% BMW – 15,93% Mercedes-Benz – 13,82% Volkswagen – 12,32% Fiat – 11,82% Porsche – 6,24% Ford – 5,60% Alfa Romeo – 5,49% Peugeot – 4,94% Jeep – 4,36%

Marchi tedeschi in cima

Dal confronto dei dati emerge che i marchi premium, come Audi, BMW, Mercedes-Benz e Volkswagen, dominano sia nel numero di veicoli controllati che nella vendita di rapporti.

Audi e BMW occupano le prime posizioni in entrambe le categorie, il che può suggerire che gli utenti di questi marchi cercano informazioni dettagliate sulla storia dei veicoli e sono più propensi ad acquistare rapporti completi.

Un caso interessante è Porsche, che non si è trovata tra i marchi più controllati, ma è tra i leader nelle vendite di rapporti, occupando il 6° posto. Ciò può suggerire che le persone che cercano veicoli di questo marchio siano più disposte ad acquistare rapporti completi, il che potrebbe derivare dal valore più elevato di questi veicoli e dalla necessità di una verifica più accurata prima dell’acquisto.

D’altra parte, marchi come Fiat e Ford si posizionano in alto sia nella classifica dei veicoli controllati che nel numero di rapporti venduti.

Fiat, pur trovandosi in cima per quanto riguarda i veicoli controllati (5° posto), mantiene la propria posizione nelle vendite di rapporti (5° posto), il che indica un grande interesse per questo marchio tra gli utenti sia in termini di verifica generale che di acquisto di rapporti completi.

Automobilismo italiano nel 2024: i marchi italiani continuano a guidare

I marchi italiani, come Fiat, Alfa Romeo e Jeep, stanno attirando un chiaro interesse – sia in termini di controlli che di acquisto di rapporti completi.

Fiat, Alfa Romeo e Jeep fanno parte del gruppo Fiat Chrysler Automobiles (ora Stellantis), il che può spiegare perché questi marchi siano ancora così popolari tra gli italiani. I marchi automobilistici italiani sono da tempo una parte integrante dell’identità automobilistica italiana, e la loro presenza sul mercato nazionale rimane forte.

Fiat, che occupa il 5° posto sia nella classifica dei veicoli più controllati che nei rapporti venduti, ha una grande base di utenti che cercano sia informazioni dettagliate sui veicoli sia decidono di richiedere rapporti completi prima dell’acquisto.

Alfa Romeo, d’altra parte, nonostante una minore popolarità a livello globale, continua a godere di un grande interesse in Italia. Questo marchio, associato allo stile italiano, alle prestazioni sportive e alla storia automobilistica, è spesso controllato dagli utenti, il che suggerisce che gli italiani apprezzano informazioni accurate prima di acquistare tali veicoli.

Il risultato di vendita dei rapporti per Alfa Romeo mostra che gli automobilisti italiani spesso decidono di effettuare una verifica completa della storia dei veicoli di questo marchio.

Jeep, sebbene non si trovi tra i veicoli più controllati, figura tra i leader nelle vendite di rapporti. Ciò può significare che gli utenti che decidono di acquistare veicoli di questo marchio siano maggiormente coinvolti nel processo di verifica della storia dell’auto, cercando informazioni dettagliate sulle condizioni tecniche dei veicoli.

La produzione italiana di Jeep, in particolare i modelli fabbricati negli stabilimenti in Europa, può anche influenzare la scelta di questo marchio da parte degli italiani, che preferiscono veicoli che uniscano qualità italiana e stile americano.

È interessante notare che i marchi francesi, come Renault e Citroën, sebbene siano tra i più controllati, non si trovano tra i leader nelle vendite di rapporti. Ciò può suggerire che gli italiani preferiscano auto italiane, più vicine alla loro cultura automobilistica, e siano inclini a un’analisi più accurata della storia dei veicoli dei marchi nazionali. I marchi francesi possono essere controllati più frequentemente, ma coinvolgono meno gli utenti nel processo di acquisto di rapporti completi.

Conclusioni: Un trend evidente mostra che gli italiani continuano a preferire l’automobilismo tedesco, ma nel loro cuore troverà sempre spazio per i marchi locali, il che è particolarmente gratificante nel contesto di un controllo più dettagliato della storia dei veicoli. Anche se i marchi francesi sono popolari, i marchi italiani come Fiat, Alfa Romeo e Jeep continuano a dominare, offrendo agli utenti un senso di appartenenza e fiducia nella produzione automobilistica locale.

Cosa è stato più importante nella scelta di un’auto usata?

Nell’analisi dei comportamenti degli utenti dei rapporti sulla storia dei veicoli acquistati nel mercato italiano, si può notare quali informazioni siano cruciali nella scelta di un’auto usata.

I dati indicano che la storia di manutenzione è il fattore più importante nella decisione di acquisto, con un punteggio del 54,4% delle richieste. Gli acquirenti pongono particolare attenzione a se il veicolo sia stato regolarmente manutenuto, il che può indicare il suo buon stato tecnico.

La seconda informazione più cercata è la storia degli incidenti, che rappresenta il 50% delle richieste. I potenziali acquirenti cercano di assicurarsi che l’auto non abbia subito danni gravi, che potrebbero influire sulla sua sicurezza e durata.

Un altro fattore importante è il chilometraggio del veicolo, a cui presta attenzione il 48,3% degli utenti. Un chilometraggio troppo basso o alterato può suscitare sospetti sull’onestà del venditore.

Il prezzo del veicolo (43,7%) e l’anno di produzione (32,7%) hanno anch’essi una grande importanza, anche se sono fattori di priorità leggermente inferiore rispetto ai precedenti.

Questi dati mostrano che gli utenti, sia in Italia che in altri paesi, attribuiscono grande importanza alla verifica dettagliata della storia del veicolo, specialmente in termini di stato tecnico, incidenti e autenticità del chilometraggio, il che incide in modo significativo sulle decisioni di acquisto.

