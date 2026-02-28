Ancora “auto che bruciano” a Roma: dopo la Colombo, fiamme anche ai Parioli
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale
Non c’è pace per la Capitale. Venerdì pomeriggio, poche ore dopo l’incendio sulla Colombo, il fumo nero è tornato a oscurare il cielo, questa volta tra i palazzi signorili dei Parioli.
Una Fiat Panda in transito ha improvvisamente preso fuoco, trasformandosi in una torcia in pochi minuti sotto gli occhi dei passanti terrorizzati.
L’intervento e la messa in sicurezza
Sul posto sono intervenuti d’urgenza i Vigili del Fuoco e gli agenti del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale.
I pompieri hanno lavorato rapidamente per domare le fiamme ed evitare che l’incendio si propagasse alle auto in sosta o alla vegetazione circostante.
Fortunatamente, nonostante la violenza del rogo che ha ridotto la vettura a una carcassa di metallo, non si registrano feriti.
Il conducente è riuscito ad abbandonare l’abitacolo appena in tempo, prima che le fiamme avvolgessero completamente il mezzo.
Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.