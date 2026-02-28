Ancora “auto che bruciano” a Roma: dopo la Colombo, fiamme anche ai Parioli

Non c’è pace per la Capitale. Venerdì pomeriggio, poche ore dopo l’incendio sulla Colombo, il fumo nero è tornato a oscurare il cielo, questa volta tra i palazzi signorili dei Parioli.

Una Fiat Panda in transito ha improvvisamente preso fuoco, trasformandosi in una torcia in pochi minuti sotto gli occhi dei passanti terrorizzati.

Sul posto sono intervenuti d’urgenza i Vigili del Fuoco e gli agenti del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale.

I pompieri hanno lavorato rapidamente per domare le fiamme ed evitare che l’incendio si propagasse alle auto in sosta o alla vegetazione circostante.

Fortunatamente, nonostante la violenza del rogo che ha ridotto la vettura a una carcassa di metallo, non si registrano feriti.

Il conducente è riuscito ad abbandonare l’abitacolo appena in tempo, prima che le fiamme avvolgessero completamente il mezzo.

