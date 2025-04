Ancora qualche riflessione sulla strage di alberi a Colli Aniene

Passata la tempesta, calmatesi le… motoseghe, possiamo riflettere con calma sull’abbattimento di una enorme quantità di alberi nel quartiere di Colli Aniene, a Roma. Gli abitanti della zona non si sono dati pace, sono rimasti sconcertati nel vedere tanti alberi abbattuti in pochi giorni.

Hanno chiesto spiegazioni al Comune, e gli amministratori hanno risposto che tutti gli alberi abbattuti erano pericolanti. Ed ovviamente noi ci crediamo. Però non possiamo fare a meno di domandarci per quale motivo tanti alberi tutti assieme, improvvisamente.

Ed ecco la mia spiegazione, che ovviamente potrebbe anche essere infondata, essendo un profano in materia. Poniamo il caso che venti anni fa gli agronomi avessero controllato tutti gli alberi di Colli Aniene. Ne avrebbero fatti abbattere tanti quanti ne sono stati abbattuti oggi? Credo proprio di no.

Ne avrebbero trovati due o tre pericolanti, li avrebbero fatti abbattere e ne avrebbero fatti piantare altri tre o quattro. Diciotto anni fa, ne avrebbero trovati altri due o tre pericolanti, li avrebbero fatti abbattere e ne avrebbero fatti piantare altrettanti o più.

E adesso andate avanti voi: sedici anni fa, quattordici anni fa… e ne dedurrete che oggi non sarebbero stati abbattuti tanti alberi contemporaneamente e improvvisamente.

Il mio pensiero, quindi, è che per troppi anni gli alberi non sono stati controllati. Vale anche la pena ricordare che quando è possibile gli alberi malati si curano.

Altra preoccupazione per gli abitanti di Colli Aniene è la selvaggia capitozzatura di molti alberi, anziché una saggia potatura. “La capitozzatura (potatura eccessiva) è dannosa perché l’albero a causa dei suoi tessuti molto esposti, può essere più facilmente attaccato da insetti e malattie.

Inoltre i rami che ricrescono al di sotto e al livello dei tagli di capitozzatura, sono molto lunghi e con attaccature deboli e quindi più soggetti a spezzarsi facilmente” (Parco Regionale dei Castelli Romani).

