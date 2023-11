Ancora senza successo la gara per la nuova stazione Pigneto

“La seconda gara consecutiva pubblicata dalla Rete Ferroviaria Italiana per la nuova fermata del Pigneto e per il tombamento del vallo è andata deserta. Una notizia appresa con rammarico dalla Giunta municipale e che ora necessità di interventi correttivi per alleviare le conseguenti ricadute, in tutti questi anni, sui cittadini e le cittadine del quartiere. Alla luce dell’ennesimo forfait, abbiamo rinnovato la richiesta di incontro all’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè affinché si creino le condizioni, in tempi rapidi, per il ripristino della viabilità ante gennaio 2020. Come ribadito in più occasioni, quella scelta fu illogica rispetto alle tempistiche legate alle opere propedeutiche alla realizzazione dell’interscambio con la metro C e il collegamento con le linee ferroviarie FL 1 e FL3”.

osì scrivono in una nota il presidente del V Municipio Mauro Caliste e l’assessore alla Mobilità Maura Lostia.