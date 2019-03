Ancora un incendio al Tiburtino

Un nuovo incendio è scoppiato il 26 marzo 2019 nel Tiburtino, questa volta in via degli Aromi angolo via dei Monti di Pietralata (rinominata dai residenti via del frigorifero).

Come nel rogo dell’altra sera a Monti Tiburtini ad andare a fuoco sono state baracche (questa volta solo un paio) e diversi rifiuti tra i quali alcuni hanno generato ancora nubi tossiche che sembrano essere ormai una piaga quotidiana senza fine per la zona.

Foto di Fabrizio Montanini

Le fiamme sono divampate attorno alle ore 10:45 e sono state domate dopo poco più di mezzora grazie all’intervento della Polizia Locale di Roma Capitale (Gruppo IV Tiburtino), due ambulanze e ovviamente dei Vigili del Fuoco.

Non si sono registrati feriti.

Purtroppo è da molto tempo che i residenti chiedono con esposti e segnalazioni il sequestro dell’area di proprietà del Comune ma nulla sembra muoversi in tal senso.