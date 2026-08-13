Ancora un muro che crolla e ancora tanta fortuna

Per questo articolo un grazie va innanzitutto a Paola Signorini per le foto e i video con cui raccontiamo il crollo di un tratto di vecchio muro sulla via Casilina angolo via Segni.

Sotto un possente albero, arrivato fino in mezzo la carreggiata di via Casilina direzione Porta Maggiore è finita fortunatamente una sola auto in sosta riportando ovviamente danni alla carreggiata.

Nessun pedone sul marciapiede e poche auto e moto in transito e questo grazie anche ad un violento acquazzone durato circa un’ora che accompagnato da violente folate di vento ha abbattuto e schiantato diversi alberi nel quadrante tra vía A. Tempesta, via A. Dulceri e via del Pigneto.

Liberata la sede stradale, via Casilina è stata riaperta al traffico veicolare. Più lunghi invece i problemi per i pedoni in quanto il tratto di muro non crollato è pericolante.

Approfittiamo di questa circostanza finita fortunatamente bene, per segnalare al V municipio il tratto del muro di contenimento dell’area parcheggio del commissariato Casilino dove al civico 614 un tratto di muro a causa di un piccolo cedimento fu messo in sicurezza dalla polizia locale nientemeno che nel 2022.

Non crediamo che si possa continuare ad andare avanti a colpi di fortuna, o no?

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