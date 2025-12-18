Ancora violenza nella periferia est di Roma: gambizzato un uomo a Settecamini

Paura nella notte a Settecamini, periferia est di Roma, dove un uomo di 40 anni, senza fissa dimora, è stato ferito a una gamba da un colpo di pistola. L’episodio è avvenuto intorno alle 23.40 in via di Settecamini, dove la vittima si trovava sul marciapiede.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia sulla base della testimonianza del ferito, un uomo sarebbe sceso da un’auto parcheggiata lungo la strada, avrebbe estratto una pistola e sparato colpendo il quarantenne alla tibia, prima di fuggire.

Sul posto sono intervenuti gli agenti e il personale del 118, che ha trasportato la vittima in ospedale in codice rosso.

Fortunatamente le condizioni non destano preoccupazioni: il quarantenne è ricoverato ma non è in pericolo di vita.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’aggressione e risalire all’autore del gesto, oltre a chiarire il movente.

L’episodio segue di pochi giorni un altro grave ferimento nella zona est della Capitale: due giovani spacciatori erano stati colpiti da proiettili a Villaggio Falcone, sempre a Roma est.

