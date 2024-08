Androne e cantine invase dai liquami a Tor Sapienza

La fuoriuscita di acqua e schiuma era solo la prima avvisaglia di un pozzetto che si era ostruito. Dopo è iniziato un tambureggiare di Email PEC da parte di Elvio Macario superattivo residente nonché presidente del CSA Morandi.

Era il 30 luglio 2024 e da lì un susseguirsi di segnalazioni da parte dei residenti che nelle ore a seguire hanno visto riempire le loro cantine di maleodoranti liquami.

L’intervento non è stato per nulla tempestivo, come invece la situazione avrebbe richiesto, tant’è che l‘autospurgo è intervenuto il 2 agosto.

Il tutto per un perverso sistema burocratico con un andirivieni di passaggi tra i vari uffici competenti che nella sostanza declassano un intervento di natura emergenziale ad uno di ordinaria amministrazione, da qui danni e disagi allucinanti per i residenti, che ovviamente non ci stanno e per il futuro chiedono che questi problemi siano trattati con tempestività da parte del V municipio e della UOT.

Non si capisce poi del perché l’ERP non predisponga un servizio di pulizia periodica dei pozzetti visto che molti condomini privati lo fanno da anni. Sferzante il commento di una residente su Facebook: “vorremmo vedere se la cosa fosse capitata ad un municipale vuoi che sia un tecnico o un politico”.

