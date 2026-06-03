Andy Diaz e Maurizio Casagrande starter della RUN4HUN

Saranno il triplista Andy Diaz Hernandez, medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 che giovedì 4 sarà tra i protagonisti annunciati del Golden Gala allo Stadio Olimpico, e l’attore Maurizio Casagrande, partner sul grande schermo di molti film di Vincenzo Salemme, a dare il via sabato 6 giugno, alla seconda edizione della RUN4HUN la corsa non competitiva di 5 km aperta a tutti organizzata dall’Associazione Life for Huntington che avrà come scenario il cuore verde della Capitale, Villa Borghese, con partenza e arrivo a Parco dei Daini (ingresso da Via Pietro Raimondi).

Lo start alle 10.00 per un gioioso happening al quale prenderanno parte non soltanto gli amanti del running ma anche famiglie, giovani e meno giovani, amici a quattro zampe i quali, tutti insieme, prenderanno parte, ognuno con il proprio passo ed il proprio ritmo, a quella che non sarà soltanto una gara ma una vero e proprio momento di solidarietà per sostenere la ricerca e aiutare in questo modo a accelerare le cure sperimentali per limitare e ridurre le conseguenze devastanti legate alla malattia rara di Huntington. Sarà anche l’occasione per accendere i riflettori su una patologia sconosciuta ai più e che invece meriterebbe maggiore attenzione e conoscenza da parte di tutti noi.

A dare il proprio contributo alla RUN4HUN l’Arma dei Carabinieri, partner dell’evento, che allieterà partecipanti e pubblico con l’esibizione la propria banda musicale e sarà presente con degli stand nei quali verranno festeggiati i 212 anni dalla fondazione dell’Arma.

Ogni iscrizione rappresenta una donazione per Life for Huntington e un gesto concreto a sostegno della ricerca affinché le persone affette dall’Huntington possano essere assistite nel migliore dei modi e possano beneficiare di cure adeguate. Per partecipare, infatti, si potrà effettuare una donazione minima di 15 euro.

L’iscrizione (qui il link diretto https://www. avaibooksports.com/ inscripcion/run4hun-2026/ inscripcion_descuento/) include il pacco gara con t-shirt tecnica, pettorale e sacca.

L’ASSOCIAZIONE LIFE FOR HUNTINGTON

Life for Huntington APS è un’associazione senza scopo di lucro che si propone di sensibilizzare, divulgare e informare la comunità sulla Malattia di Huntington. Nasce nel 2024 su iniziativa di Fabrizio Sonaglia, marito di Delia affetta dalla malattia, che ha vissuto e vive le difficoltà di questa malattia.

L’associazione crede e punta fortemente sullo sport per la sua capacità di unire le persone e di farle convergere verso obiettivi comuni. Life for Huntington ha così la mission di dare vita a manifestazioni sportive su tutto il territorio nazionale per coinvolgere la comunità tutta, le istituzioni e la cittadinanza e per raccogliere fondi destinati a chi fa ricerca sulla malattia.

PATROCINI E PARTNER

L’evento è patrocinato dal Comune di Roma, dalla Regione Lazio e dall’Arma dei Carabinieri ed è co-organizzato insieme alla Fondazione Lega Italiana Ricerca Huntington (LIRH) e con la preziosa assistenza dell’ACSI. Contribuiscono al successo dell’evento le sponsorizzazioni di Clinica Villa Mafalda, Car Lovers e Radio Radio, che credono fortemente nell’iniziativa.

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