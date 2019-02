Angelo Pintus in Destinati all’estinzione

C’è chi parla con il cane e lo fa mentre lo veste, c’è chi guida mentre manda messaggi con il cellulare e c’è chi vuole fare la rivoluzione ma la fa solo su Facebook, c’è chi parcheggia la macchina nel posto riservati ai disabili “tanto sono 5 solo minuti”. C’è chi festeggia il complemese, chi dice ciaone e chi fa l’Apericena. Ma soprattutto c’è chi crede che la terra sia piatta e probabilmente si è anche convinto che la colpa sia di Silvio. Sono questi i piccoli segnali che fanno presagire un ritorno… quello dei Dinosauri. Amici miei, che ci piaccia o no, siamo “Destinati all’estinzione”.

ANGELO PINTUS – MINISTORY

Angelo Pintus nasce a Trieste molti anni fa…

– “Quanti anni fa?”

– “ Mah, non si chiede l’età a una donna!”

Da piccolo era insopportabile … da grande lo è ancora!

La scuola per lui non è stata semplice: ha abbandonato gli studi, contro il volere dei genitori, in seconda elementare…

Sostiene ancora oggi: “Non reggevo la pressione!!!”.

Negli Anni 90’ inizia a lavorare in Valtur, esperienza incredibile, è lì che impara quel poco che sa fare oggi.

Nel 2000 lavora in radio a Milano in coppia con Max Vitale, ma il sodalizio dura poco. Nella torrida estate del 2007 la coppia si scioglie.

Dal 2009 è presenza fissa di Colorado, il programma di Italia 1.

Ma è nel 2013 che la sua vita cambia: inizia la sua prima Tournée teatrale in giro per l’Italia con lo spettacolo 50 Sfumature di… Pintus.

In due stagioni, 2013/2014 e 2014/2015, gli spettacoli sono più di 150 con oltre di 200.000 spettatori. Incredibile!

Il 20 Dicembre 2014 al Mediolanum Forum di Assago, con oltre 8.000 spettatori paganti in sala, Angelo Pintus ha tenuto uno spettacolo speciale:

Pintus@Forum, ripreso televisivamente e poi mandato in onda il 14 gennaio 2015 in prima serata su Italia 1.

Risultato: più di 2.600.000 spettatori per uno share del 9,7%.

Cinematograficamente ha partecipato, con una parte significativa al secondo film come regista di Paolo Ruffini: “Tutto molto bello” visto nelle sale ad Ottobre 2014; per la regia di Neri Parenti ha interpretato, in coppia con Vincenzo Salemme, anche ad un episodio del film “Ma tu… di che segno 6?” nei cinema a Natale 2014.

E’ stato ospite comico della seconda serata del 65° Festival di Sanremo.

Ha riportato il Karaoke nelle piazze. Proposto nel 2015 su Italia Uno.

Nella stagione teatrale 2015/2016 il nuovo spettacolo Ormai sono una milf è stato accolto dal pubblico con grande interesse. L’età media degli spettatori è molto cresciuta decretando un nuovo successo “trasversale”.

Il 10 settembre 2016 Angelo Pintus si è esibito, all’Arena di Verona.

Pintus@ArenadiVerona è stato ripreso televisivamente e messo in onda il 25 settembre 2016 su Italia Uno realizzando 7,8% di share. La replica di Pintus@ArenadiVerona in onda il 19 luglio 2017 in prima serata su Italia Uno ha totalizzato 1.392.000 spettatori con uno share del 7,8%.

Il risultato è ottimo considerando che nel periodo lo share della rete si attesta intorno al 6%.

Ormai sono una milf è stato programmato anche nella stagione teatrale 2016/2017 che si conclusa il 20 maggio con due spettacoli nella sua città natale al Politeama Il Rossetti. 126 le repliche effettuate. Complessivamente nelle due stagioni 197 spettacoli con oltre 250.000 presenze.

In quattro anni Angelo Pintus ha confermato di appartenere alla ristrettissima cerchia di one manshow che si sono esibiti in spazi straordinariamente importati: dal Teatro Antico di Taormina all’Arena di Verona passando per il Mediolanum Forum di Milano.

Angelo Pintus però resta, e soprattutto vuole restare, un assiduo frequentatore dei palcoscenici dei teatri in Italia ma non solo.

Nella stagione teatrale 2017/2018 ANGELO PINTUS in Italia si è esibito solo al TEATRO MANZONI DI MILANO per sei settimane, comprese nel periodo tra il 30 ottobre 2017 e il 29 aprile 2018 complessivamente per 42 repliche, il suo nuovo monologo: E se fosse stato il cavallo?!

Angelo Pintus e Il Manzoni, l’Attore brillante più innovativo e il Teatro milanese che negli ultimi anni più di tutti gli altri ha avuto il coraggio di rinnovarsi dando spazio a progetti non esclusivamente di prosa, pur restando sempre fedele alla tradizione della proposta di spettacoli di qualità.

Il talento dell’Artista e l’attenzione del gruppo di lavoro del Teatro, hanno generato l’energia che il pubblico ha percepito ad ogni spettacolo.

Il risultato è stato straordinario: oltre 33.276 spettatori hanno assisto agli spettacoli.

La percentuale definitiva di occupazione dei posti è stata di oltre il 99%.

All’estero le esibizioni si sono tenute il 6 ottobre a Tarragona (Spagna) il 7 ottobre a Offenbach (Germania) e il 18 maggio 2018 lo spettacolo “PINTUS@LONDRA” è previsto alla Union Chapel di Londra. Nell’esibizione londinese Angelo Pintus proporrà le parti migliori del suo repertorio comico.

INFO

Teatro Brancaccio di Roma

Via Merulana 244, 00185 Roma

Tel 06 80687231/2

Orari:

venerdì 25 gennaio ore 20:50, sabato 26 gennaio ore 17:00 e ore 20:50

domenica 27 gennaio ore 17:00, venerdì 1febbraio ore 20:50

Prezzi da 39,00 a 28,50 euro

Bruno Cimino e Bruna Fiorentino