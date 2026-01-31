Anguillara Sabazia: lutto cittadino per l’ultimo saluto ai coniugi Carlomagno

Una comunità ferita, che ha scelto di stringersi attorno a una famiglia distrutta da una sequenza di eventi drammatici.

Il Sindaco Angelo Pizzigallo ha proclamato il lutto cittadino, sospendendo ogni manifestazione pubblica in segno di rispetto per una perdita maturata, come da lui stesso dichiarato, «in un contesto di dolore indicibile».

Una ferita collettiva

La morte di Pasquale (68 anni, noto imprenditore) e Maria (65 anni, figura stimata e già assessora comunale) ha lasciato un vuoto profondo.

La loro decisione di togliersi la vita è giunta a pochi giorni dall’arresto del figlio Claudio Carlomagno, accusato dell’omicidio della moglie Federica, avvenuto il 18 gennaio.

«Questo lutto non è solo il dolore di una famiglia, ma una ferita che attraversa l’intera città», ha scritto il Sindaco sui social, invocando umanità e chiedendo ai media la massima discrezione per evitare di alimentare ulteriormente la sofferenza dei congiunti.

L’omelia di don Paolo

Durante l’omelia, don Paolo Quattrini ha ricordato che Dio “non fa mai mancare la delicatezza del suo amore anche quando magari i nostri gesti arrivano a non permetterci più neanche di risalire da questo abisso. È per questo che facciamo silenzio. E sono sempre consapevole che ogni parola, in questo momento, per me personalmente, può risultare vuota, insignificante e anche fuori luogo per certi versi. Ancora di più, se le parole che pronunciamo, o che, peggio, ancora scriviamo, diventano macigni duri, pieni di giudizio, pieni di livore, o ancora peggio di morbosa curiosità”.

Il ricordo di Federica

L’Amministrazione comunale ha già annunciato che lo stesso protocollo di rispetto sarà adottato per le esequie di Federica Torzullo.

Non appena l’autorità giudiziaria rilascerà il nulla osta e verrà fissata la data ufficiale, Anguillara Sabazia proclamerà un nuovo giorno di lutto cittadino per onorare la memoria della giovane donna.

