Anima, al Quarticciolo. Il 6 e 7 settembre 2019 l’ultimo appuntamento di “Fuori programma”

Emanuele Soavi InCompany (DE) con Anima, il 6 e 7 settembre alle ore 18.00 e 21.00 al Teatro Biblioteca Quarticciolo, per l’ultimo appuntamento di FUORI PROGRAMMA, Festival Internazionale di Danza Contemporanea, direzione artistica Valentina Marini.

ANIMA, spettacolo rappresentato in site specific, in teatro e in due appartamenti del Quarticciolo, invita il pubblico a inoltrarsi in un percorso che, alla pari di un Film Noir, lo catapulta di fronte a scene tra realtà, sogno e ambiguità. Ogni spettatore nei suoi spostamenti, guidato da strumenti multimediali, videoproiezioni, frammenti d´immagini e di montaggi sonori, si trova a far parte di scene di folla o di eventi solitari insieme ai due danzatori protagonisti, come in un gioco-rebus alla ricerca di una probabile, inaspettata, reincarnata ANIMA.

ANIMA ridefinisce la relazione tra il corpo umano e ciò che esiste al di là di muscoli, tendini, sangue e ossa, mettendo in discussione i confini tra virtuale e spirituale, reale e immaginario.

Un universo fittizio ma concreto incastonato nelle singole camere d’albergo, un luogo intrinseco, transitorio, un luogo di costante cambiamento, che riflette la connessione effimera tra corpo e anima.