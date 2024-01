Anzio: Spari in strada in pieno giorno, ferito un ragazzo di 17 anni

Dopo gli spari che lunedì 15 Gennaio 2024 hanno provocato un morto e un ferito in zona Corviale, una nuova sparatoria è stata registrata ad Anzio, sul litorale vicino alla Capitale. Questa volta si tratta di un ragazzo nigeriano di 17 anni, colpito da un colpo di pistola esploso da tre persone mentre si trovava nella zona dello Zodiaco (Anzio). Ferito alla coscia destra, sotto al gluteo, a un proiettile esploso da una pistola a distanza ravvicinata, il minorenne è stato trasportato in ospedale ma da quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita. Il ragazzo stava tornando a casa da scuola.

Sono state decine le chiamate al 112 a partire dalle 14:30 circa di oggi – Martedì 16 Gennaio 2024 – da parte degli abitanti delle case popolari del quartiere del comune della provincia di Roma. Gli spari in via dell’Acquario, altezza via dei Pesci. Sul posto è intervenuto il personale del 118 e gli agenti del commissariato Anzio-Nettuno di polizia.

Ferito, ma cosciente, il ferito è stato affidato al personale medico. Richiesto l’atterraggio dell’eliambulanza è stato poi trasportato in codice rosso dall’elisoccorso al policlinico universitario Agostino Gemelli di Roma.

Sul posto per eseguire i rilievi scientifici sono intervenuti gli investigatori della polizia scientifica. Sul caso indaga la polizia. Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi.