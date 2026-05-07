Aperta al Circo Massimo la 27ª edizione della Race for the Cure

Sulle note dell’Inno di Mameli eseguito dalla Banda Musicale della Polizia Locale di Roma Capitale, cantato da Valeria Altobelli, questa mattina si è aperta ufficialmente al Circo Massimo la 27ª edizione della Race for the Cure, la più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno organizzata da Komen Italia.

L’evento si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il supporto delle principali Istituzioni e dei numerosi partner che rendono possibile questa straordinaria manifestazione di solidarietà all’insegna della prevenzione.

Insieme al Fondatore di Komen Italia Riccardo Masetti e alla Presidente Alba Di Leone, hanno partecipato al taglio del nastro che ha ufficialmente inaugurato il Villaggio della Race for the Cure:

Laura Mattarella, Presidente del Comitato d’Onore della Race for the Cure;

Orazio Schillaci, Ministro della Salute;

Anna Maria Bernini, Ministro dell’Università e della Ricerca;

Isabella Rauti, Sottosegretario di Stato alla Difesa;

Valentina Gemignani, Capo di Gabinetto del Ministero della Cultura;

Maria Carolina Varchi, Presidente Comitato per le Pari Opportunità della Camera dei Deputati;

Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio;

Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale;

Mariano Angelucci, Consigliere capitolino e metropolitano di Roma Capitale e Presidente della XII Commissione Turismo, Moda e Relazioni Internazionali;

Angelo Michele Ristuccia, Generale di Corpo d’Armata e Comandante della Logistica dell’Esercito Italiano;

Daniele Piacentini, Direttore Generale Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS;

Giovanni Arcuri, Direttore Generale dell’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola;

Rosanna Banfi, madrina di Komen Italia;

Aurelio De Laurentiis, Presidente Onorario Komen Italia;

Valeria Altobelli, cantante e autrice.

Dalle ore 11:00 di giovedì 7 a domenica 10 maggio il Circo Massimo si trasformerà in un villaggio globale della prevenzione, dove i partecipanti potranno accedere gratuitamente a un ampio programma di screening e consulenze mediche (prevenzione secondaria), oltre a sessioni di sport e fitness, laboratori di sana alimentazione e supporto psicologico (prevenzione primaria).

Un vero e proprio hub della salute dove conferenze scientifiche e momenti di intrattenimento si alternano per promuovere la cultura della prevenzione e un corretto stile di vita.

“Ringrazio il Prof. Masetti, la Presidente di Komen Italia e i volontari che sono l’anima di questa attività. Ricordo la collaborazione tra Komen Italia e il Ministero sui penitenziari. Il servizio sanitario nazionale è un vero orgoglio, una delle basi della nostra Repubblica, della nostra democrazia e dobbiamo rafforzarlo. L’Italia è tornata ad essere il paese più longevo dopo il Giappone, questo significa che da un lato il Servizio Sanitario funziona e dall’altro che ci sono progressi incredibili nel mondo della ricerca. Dobbiamo conservare le basi fondanti del nostro servizio sanitario: la gratuità delle cure, l’universalismo e l’attenzione alle persone più deboli. Per fare questo dobbiamo puntare sulla prevenzione per avere meno malati in futuro e offrire a tutti ciò che la scienza e la ricerca mettono a disposizione”, dichiara il Ministro della Salute, Orazio Schillaci.

“La Race for the Cure non è solamente una corsa contro il tempo, ma una corsa per la vita che coinvolge le persone e soprattutto le donne. In questo momento ci viene naturale parlare di donne, ma i nostri testimonial sono donne e uomini perché di fronte a una patologia che nasce in una famiglia sono tutti coinvolti.

Il nostro obiettivo è continuare a strappare terreno alla malattia attraverso la ricerca, che è molto più di un laboratorio o di uno studioso al lavoro, è qualcosa che entra nella vita di tutti noi, la cambia profondamente, la rende migliore, più lunga e più degna di essere vissuta. La ricerca dà a tutti noi la speranza e l’opportunità della normalizzazione. Il fatto che siamo qui, tutti insieme, a raccontare la stessa storia e motivati verso lo stesso traguardo, ci dice che questo obiettivo sarà raggiunto.

Ognuno di noi, purtroppo, è stato toccato direttamente o indirettamente dal cancro. Uso questa parola non a caso: fino a qualche anno fa si temeva, quasi per scaramanzia, che pronunciandola potesse accadere qualcosa di brutto, invece, non dobbiamo avere paura di confrontarci con il male, possiamo vivere la malattia e condividere con le persone care un percorso di normalizzazione. Questo è l’obiettivo di tutte le terapie e le cure. Il cancro si può vincere, continueremo a strappare brandelli di terreno alla malattia per restituirli alla vita”, dichiara Anna Maria Bernini, Ministro dell’Università e della Ricerca.

“Basta guardarsi intorno per capire che la comunità della ricerca scientifica ci convoca, ci chiama e ci inchioda alle nostre responsabilità. Le istituzioni e i corpi dello Stato rispondono per fare la loro parte. La difesa da sempre sostiene la Race for the Cure a più livelli con la presenza di stand per ogni forza armata all’interno del Villaggio della Race ma non solo, la domenica offriamo supporto logistico operativo e organizzativo durante il percorso. Le nostre forze armate saranno inoltre presenti nella corsa, ogni forza armata ha la sua squadra perché crediamo che sia necessario contribuire concretamente e con convinzione ad ogni sforzo per la ricerca la prevenzione, la diagnosi precoce”, afferma Isabella Rauti, Sottosegretario di Stato alla Difesa.

“Ringrazio il prof. Masetti, motore incredibile di una delle più grandi iniziative che coinvolge non solo Roma ma l’Italia intera, promuovendo nel nostro Paese lo sport come veicolo di buone pratiche. Una delle più importanti è sicuramente la prevenzione che non deve essere un privilegio per pochi, ma un diritto di tutti. Iniziative come questa, che ormai coinvolge a livello amatoriale e professionale oltre 100.000 persone, sono momenti spensierati in cui ognuno di noi può ricordarsi che prendersi cura di se stessi significa salvare la propria vita. La Race for the Cure è l’emblema di questo modello”, afferma Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale.

“Un ringraziamento a tutte le donne che si stanno confrontando o si sono confrontate con la difficile esperienza del tumore del seno e che con la loro testimonianza nell’arco di 27 anni hanno aiutato a cambiare in Italia l’approccio culturale alla malattia, sostituendo la paura con la condivisione e la vicinanza, medicine potentissime.

Ci sono anche altri protagonisti: i nostri 2000 volontari in giro per il Villaggio, il nostro staff straordinario e soprattutto gli oltre 100.000 partecipanti che la domenica mattina vengono alla Race for the Cure e che nei giorni precedenti popolano il Villaggio creando davvero una marea rosa che trasforma questo magnifico luogo di storia e cultura nella Capitale della prevenzione. In 27 anni questo progetto ha saputo guadagnare la fiducia, il rispetto e la vicinanza di tutte le istituzioni che sono qui presenti e che ringrazio”, dichiara il Prof. Riccardo Masetti, Fondatore di Komen Italia.

“Oggi siamo qui non solo per celebrare un evento di tre giorni che culmina con la Race for the Cure, ma anche il percorso di un anno intero condiviso con le istituzioni che sono al nostro fianco. Sono particolarmente felice della presenza del Ministro della Salute perché quest’anno abbiamo iniziato un progetto all’interno dei penitenziari femminili per portare la prevenzione e la salute dove è più difficile che arrivi.

Insieme al Presidente Rocca e alla Regione Lazio, inoltre, oggi diamo inizio al progetto dedicato alle madri caregiver che accudiscono figli con disabilità e spesso proprio per questo si trascurano. Grazie all’impegno straordinario delle Asl della Regione Lazio diamo il via a questo bellissimo progetto pilota che testimonia la volontà di Komen Italia di portare la prevenzione dove arriva con più difficoltà”, afferma Alba Di Leone, Presidente di Komen Italia.

RACE SOTTO LE STELLE

A rendere speciale questa 27ª edizione “La Race sotto le Stelle: Smile for the Cure”, che debutta venerdì 8 maggio. Un’apertura straordinaria del Villaggio della Race for the Cure fino alle 22.00 dedicata alla solidarietà, alla comicità e alla musica.

La maratona di teatro-cabaret, nata da un’idea del Direttore Artistico Roberto Ciufoli, per unire il potere del sorriso alla cultura della prevenzione.

La serata, presentata da Valeria Altobelli, ha come protagonista d’eccezione il travolgente Antonio Giuliani, punto di riferimento della scena artistica romana, introdotto dai monologhi comici dei talentuosi attori del Laboratorio di Arti Sceniche diretto da Massimiliano Bruno.

Silvia Salemi presenterà il nuovo brano, in uscita l’8 maggio in occasione del suo trentennale di carriera, che racchiude un messaggio di rinascita, resilienza e coraggio nello spirito della Race for the Cure.

CORRI AL MUSEO CON LA RACE FOR THE CURE E IL MIC

Il Ministero della Cultura sarà presente al Villaggio da giovedì 7 a domenica 10 maggio con un’area espositiva dedicata alle campagne di sensibilizzazione nate dal protocollo d’intesa tra Komen Italia e il MiC e con attività del Servizio Educazione Didattica e Formazione del Parco Archeologico del Colosseo.

Tutti gli iscritti alle Race for the Cure potranno come sempre usufruire dell’ingresso gratuito nei musei statali nei weekend delle Race e a Roma nei giorni 8, 9 e 10 maggio. Sul sito www.komen.it/race-musei/ è possibile consultare l’elenco dei musei che aderiscono all’iniziativa.

l’“Emotional Room”

Nel cuore del Villaggio Race, Komen Italia in collaborazione con l’Art Media Studio di Firenze e di Gemar Balloons, allestirà di nuovo l’Emotional Room.

Si tratta di un percorso immersivo di oltre 100mq, suddiviso in quattro sale tematiche e che, nel 2025, ha accolto più di 7.000 visitatori per favorire momenti di condivisione in un’atmosfera onirica sospesa tra cielo e terra.

Quest’anno l’Emotional Room si arricchisce anche con una sala della realtà virtuale dove, grazie ai visori di IGoOver, i visitatori potranno comprendere con maggiore chiarezza l’importanza della diagnosi precoce.

AREA MEDICA – VILLAGGIO DELLA SALUTE

Con l’ausilio delle 8 Unità Mobili della “Carovana della Prevenzione“ di Komen Italia, saranno offerti gratuitamente esami strumentali e clinici per la diagnosi precoce dei tumori del seno e di altre patologie prevalenti nelle donne (tumori ginecologici, della tiroide, della pelle, del cavo orale, del retto-ano, patologie del fegato, patologie cardiache e delle vie respiratorie), oltre a valutazioni sull’idoneità fisica alla pratica sportiva, controlli visivi e consulenze su nutrizione, corretti stili di vita e menopausa.

Queste opportunità sono rese possibili grazie al grande impegno della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS e del suo Centro di Senologia diretto dal Prof. Gianluca Franceschini, dell’Ospedale Isola Tiberina-Gemelli Isola e di altri presidi ospedalieri della Capitale, oltreché al prezioso sostegno di Fondazione Johnson&Johnson, Fasda e alla collaborazione di Federfarma e Commissione Difesa Vista.

Info e prenotazioni: https://komen.it/prenotazioni-visite-mediche-race/

“È un piacere e un onore continuare ad essere al fianco di Komen Italia in tutte le sue iniziative, da 27 anni con la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS e da 4 come Ospedale Isola Tiberina-Gemelli Isola. Condividiamo la stessa visione e crediamo che la prevenzione e la ricerca siano la migliore cura. Ringrazio tutti i nostri professionisti: medici, infermieri e tecnici che mettono a disposizione il loro tempo per dare un contributo significativo. Grazie a tutte le Istituzioni per la collaborazione da sempre dimostrata. È davvero importante correre a fare prevenzione, correre per donare per la ricerca e correre domenica per la Race for the Cure”, afferma Daniele Piacentini, Direttore Generale Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS.

Tra le novità dell’edizione 2026, l’attivazione nell’area medica di nuovi percorsi di prevenzione dedicati a target specifici di utenti:

PERCORSO DONNE YOUNG (UNDER 40) e DONNE 40/45 ANNI: per sensibilizzare anche le più giovani ad adottare uno stile di vita sano e a sottoporsi a controlli regolari;

PERCORSO DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA: per analizzare la condizione fisica di chi desidera iniziare o già pratica attività fisica agonistica e non;

PERCORSO D’ARGENTO: per offrire visite e controlli specialistici di protezione della salute alle persone over 65. Sarà il primo passo di un nuovo progetto – la “Carovana d’Argento” – che grazie alla sinergia tra Komen Italia, Roma Capitale, Città Metropolitana di Roma Capitale, Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola e Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS offrirà gratuitamente nelle periferie di ciascun Municipio di Roma opportunità analoghe a oltre 3.000 donne escluse per l’età avanzata dai programmi di screening oncologici regionali.

Oltre a questi nuovi percorsi personalizzati aperti a tutti, sarà dedicato ampio spazio all’offerta gratuita di consulenze e prestazioni specialistiche per donne che vivono in condizioni di maggiore fragilità socioeconomica.

Grazie alla sinergia con numerose associazioni del territorio verrà offerto un supporto concreto a donne vittime di violenza, migranti e rifugiate nonché alle madri caregiver di figli con disabilità, spesso portate a trascurare la propria salute per le necessità del nucleo familiare.

A loro, grazie all’ausilio delle Unità Mobili della “Carovana della Prevenzione“, saranno destinati percorsi di prevenzione senologica, ginecologica e delle patologie della tiroide, nonché consulenze nutrizionali.

La Regione Lazio sarà presente anche quest’anno con lo sportello informativo per facilitare l’accesso agli screening del tumore del seno, del collo dell’utero e del colon. Per la prima volta, sarà inoltre presente il “Truck della Salute” della Regione per l’erogazione diretta degli esami previsti dai programmi di screening oncologici regionali alla popolazione migrante e a quella in fascia di età di screening e per le consulenze sui sani stili di vita.

“È bellissimo vedere tanti volontari, una comunità che si stringe alle donne che affrontano questa sfida, ma la sfida più grande è quella di diffondere la cultura della prevenzione. Oggi noi possiamo sconfiggere la malattia se intercettata in tempo, ben venga il progetto di Komen Italia, la Regione Lazio continuerà ad essere al vostro fianco, contate su di noi”, dichiara il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

Infine, grazie alla presenza dell’ADMO, sarà possibile effettuare lo screening per la donazione del midollo.

AREA DELLO SPORT

Ampio spazio è dedicato allo sport, con lezioni e laboratori dedicati alle diverse discipline come strumenti di prevenzione primaria.

Grazie al sostegno del CONI, di Sport e Salute e di numerose Federazioni Sportive sarà infatti possibile praticare o apprendere, sotto la guida di istruttori federali, sport come la pallavolo, la pallacanestro, il tennis, il padel, il golf, il canottaggio, il cricket, le discipline equestri, il rugby, il baseball, il softball, il tiro con l’arco e la scherma.

La Federazione Italiana Pallavolo, da sempre al fianco della Race for the Cure, offrirà ai bambini la possibilità di cimentarsi nel progetto Volley S3 guidato da Andrea Lucchetta, Capitano della Nazionale della cosiddetta generazione dei fenomeni.

In occasione della Race, la Federazione Italiana Pallavolo, nell’ambito delle celebrazioni per i suoi 80 anni, firmerà un protocollo d’intesa pluriennale con Komen Italia, riconoscendola come “charity partner” già a partire dalla 34ma edizione del campionato Europeo Maschile di Pallavolo, che si svolgerà in diverse città italiane (Napoli, Modena, Torino e Milano) nel mese di settembre;

La Federazione Italiana Pallacanestro, nell’ambito della partnership con Komen Italia, allestirà nell’area Italbasket un “half-court” per permettere a tutti di misurarsi con canestri e palla a spicchi.

La Federazione Italiana Canottaggio, anche quest’anno al fianco della Race, avrà uno stand di promozione delle proprie attività e di presentazione del canottaggio come strumento di riabilitazione fisica per le donne in rosa. Inoltre, si svolgerà sul Tevere la terza edizione di “Rowing for the Cure” in contemporanea alla partenza della Race. La “corsa sul fiume” da Ponte Garibaldi a Ponte Duca d’Aosta vedrà il coinvolgimento di tanti circoli remieri romani ma anche di altre città. L’iniziativa, nata da un’idea di Nicolò Cavalcanti, è organizzata da Komen Italia attraverso il suo hub Sport Terapia Integrata presso il circolo Deportivo e gode del patrocinio della Federazione Italiana Canottaggio;

La Federazione Italiana Tennis, Padel e Pickleball durante le giornate di giovedì 7, venerdì 8 e sabato 9 maggio offrirà la possibilità di prenotarsi per lezioni di prova gratuite di padel e pickleball con i maestri della Federazione. Inoltre, anche la domenica sarà possibile prenotarsi per giocare in compagnia di amici;

La Federazione Italiana Scherma consentirà a tutti i visitatori del Villaggio, e in particolare alle Donne in Rosa, di cimentarsi nelle principali tecniche della scherma per favorire l’utilizzo dello sport in un corretto programma di riabilitazione per le donne operate di tumore al seno;

La Federazione Italiana di Atletica Leggera proporrà attività per bambini, giochi a quiz e la presentazione del Golden Gala Pietro Mennea con la mascotte Romeo. Sabato 9 maggio alle 16.30 sarà possibile incontrare il campione mondiale di salto triplo Andy Diaz;

La Federazione Italiana Golf con i suoi istruttori federali offrirà ai partecipanti sessioni di prova pratica per cimentarsi nella disciplina del golf;

La Federazione Italiana Giuoco Calcio organizzerà attività dedicate a grandi e piccoli;

La Federazione Italiana Rugby presenterà la propria disciplina ai partecipanti;

La Federazione Cricket guiderà i partecipanti alla scoperta di questo sport con esercizi pratici e dimostrazioni coinvolgenti;

Il Comitato Regionale FISE Lazio Federazione Italiana Sport Equestri sarà presente con un laboratorio dedicato ai bambini dove verrà illustrata l’arte della mascalcia, con un maniscalco che, grazie all’attrezzatura storica per la forgia, realizzerà ferri di cavallo;

la Federazione Italiana Tiro con l’Arco esporrà diverse tipologie di arco. Tecnici e atleti nazionali saranno a disposizione del pubblico per rispondere a domande. Ai bambini che proveranno il tiro verranno consegnati gadget e il diploma di “1ª freccia scoccata”;

La Federazione Italiana Baseball e Softball organizzerà attività introduttive per avvicinare il pubblico a queste discipline sportive.

Nell’area dedicata al benessere psicofisico sarà inoltre possibile partecipare in modo continuativo a sessioni di fitness, group cycling, boxe ma anche a lezioni di danza cubana, salsa e danza africana. E ancora laboratori di sana alimentazione, mindfulness, yoga, shiatsu, tai chi, riflessologia facciale e plantare.

Il programma completo è consultabile sul sito www.raceforthecure.it

Area Donne in Rosa

Nell’Area dedicata alle Donne in Rosa, vere protagoniste della Race, saranno proposte numerose attività pensate per il benessere psicofisico. Le Donne in Rosa saranno guidate da insegnanti di comprovata esperienza, per migliorare la qualità della vita e contribuire ad alleviare gli effetti collaterali delle terapie oncologiche. Sono inoltre previsti momenti di approfondimento dedicati alle numerose iniziative promosse da Komen Italia, con la partecipazione di specialisti e volontari.

La novità di quest’anno è la creazione di uno “spazio convivialità” dedicato a incontri, conferenze e laboratori che raccontano, in modo informale e autentico, il mondo Komen Italia. Un palinsesto ricco di appuntamenti animerà l’Area con momenti di condivisione, dialogo e di espressione artistica, tra cui laboratori di poesia e attività culturali per trasmettere emozioni, storie e valori.

Le Donne in Rosa e i partner storici guideranno gli incontri offrendo esperienze coinvolgenti e spunti di riflessione in un contesto accogliente e partecipativo.

Area Conferenze

Nell’Area Conferenze si terranno seminari, tavole rotonde e dibattiti pubblici dedicati a progetti, esperienze e soluzioni sulla prevenzione, la promozione della salute e il supporto del benessere di pazienti e caregiver, con specialisti del mondo medico e di rappresentanti delle istituzioni, università e imprese.

Un ampio spazio sarà dedicato alla cultura e alla sensibilizzazione con la premiazione dei finalisti del contest fotografico “Pensaci prima – Le parole della Prevenzione”, iniziativa formativa svolta da Edulia – Dal Sapere Treccani (polo del gruppo Treccani dedicato al mondo della formazione e dell’educazione scolastica) che coinvolge gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per raccontare attraverso la fotografia come il benessere individuale e collettivo sia il risultato di un equilibrio condiviso tra salute umana, prevenzione, salute animale e tutela dell’ambiente.

Venerdì 8 maggio alle ore 11.00 nell’area conferenze avrà luogo la premiazione del contest “Le parole della prevenzione” alla presenza del campione mondiale di basket, Gigi Datome, oggi dirigente della FIP. I primi tre classificati riceveranno materiali per le attività sportive scolastiche, offerti dalla Federazione Italiana Pallavolo e dalla Federazione Italia Giuoco Calcio.

AREA KIDS&TEENS

L’Area Kids&Teens, con partner Acea, offrirà uno spazio dedicato a bambini e ragazzi con attività educative e ricreative a cura di Roma 013 oltre ad incontri sullo spazio e iniziative sulla sostenibilità. Nello stand Pompieropoli i vigili del fuoco racconteranno il proprio lavoro attraverso giochi e dimostrazioni.

La mattina del 7 e dell’8 maggio, in collaborazione con l’Assessorato alla Scuola di Roma Capitale, si svolgerà l’VIII edizione della corsa Kids for the Cure, un percorso tra sport, divertimento, educazione alla prevenzione e promozione di sani stili di vita.

Previsti inoltre incontri didattici organizzati da ESA – European Space Agency e IRIDE, tra i principali programmi europei di osservazione satellitare della Terra.

Ampio spazio sarà riservato anche alla sostenibilità ambientale, AMA proporrà attività educative per promuovere la cultura del riciclo, della sostenibilità ambientale e del rispetto del verde pubblico attraverso il coinvolgimento attivo e il gioco.

Bambini e ragazzi giocheranno grazie a Trudi e potranno approfondire le proprie conoscenze sull’alimentazione con le attività in programma nell’Area Merenda, a cura di Todis.

Il Teatro dei Piccoli sarà animato dal Servizio Educazione Didattica e Formazione del Parco Archeologico del Colosseo con laboratori e attività per grandi e piccoli.

Ci sarà inoltre la possibilità di divertirsi e contribuire alla lotta contro i tumori del seno, partecipando con una donazione ai giochi proposti: “La Ruota” oppure “La Pesca delle paperelle”, un’attività ludica che consentirà ai più piccoli “di vincere sempre” premi.

area “IN DIVISA”

L’Esercito italiano, che da anni sostiene la Race for the Cure con il supporto logistico e sanitario, anche in questa edizione, fornirà ai visitatori informazioni utili sull’offerta formativa e sugli sbocchi professionali dell’Esercito.

Carabinieri, Polizia di Stato e Vigili del Fuoco saranno presenti per mostrare le proprie attività e far conoscere gli strumenti utilizzati ogni giorno per garantire la sicurezza di persone e territori.

Al Villaggio Race i visitatori potranno incontrare il personale del Grande Equipaggio della Marina Militare che sarà a disposizione per raccontare le offerte formative e le possibilità professionali.

L’Aeronautica sarà presente con un’area espositiva e divulgativa.

AREA BENESSERE E ALIMENTAZIONE

Sarà possibile partecipare a lezioni dedicate alle discipline olistiche, pensate per favorire una profonda riconnessione con le proprie energie fisiche e mentali, ritrovando equilibrio, consapevolezza e benessere interiore.

Inoltre, i visitatori avranno l’opportunità di prendere parte a esclusive masterclass guidate da nutrizionisti e chef per approfondire temi legati alla sana alimentazione, scoprire nuove tecniche culinarie e acquisire preziosi strumenti per uno stile di vita più equilibrato e consapevole.

AREA MUSICA

Un palco speciale ospiterà la rassegna “Voci in Corsa”, selezione di giovani talenti emergenti provenienti da tutta Italia. Un viaggio musicale a cura di Artemisia Officina Creativa ETS che spazia tra generi e territori, pensato per creare un clima magico nella cornice unica del Circo Massimo.

Anche i più piccoli potranno avvicinarsi al mondo del suono scoprendo il valore aggregante della musica.

AREA “Pink-Nic”

Da giovedì 7 a domenica 10 maggio, in area Komen Italia, area Donne in Rosa e negli stand iscrizioni, con una donazione di 15 euro, si potrà prenotare il cestino del PinkNic di Fondazione Campagna Amica, per un pranzo all’aperto all’insegna della corretta alimentazione e della convivialità.

DOMENICA 10 maggio – LA 27° EDIZIONE DELLA RACE for the cure

Come sempre, il momento più coinvolgente di questa grande manifestazione sociale sarà la domenica quando i partecipanti si ritroveranno al Circo Massimo per la Race for the Cure. Accanto alla passeggiata di 2 km e alla corsa di 5 km, la grande novità di questa edizione riguarda la prova sui 10 km: per la prima volta, il percorso sarà aperto anche ai corridori amatoriali oltre che agli atleti competitivi.

La partenza della Race for the Cure è programmata alle ore 10.00 di domenica 10 maggio da via Petroselli (Bocca della Verità) per colorare di rosa l’intera città. La sfida è stabilire un nuovo primato di partecipazione che superi i 150 mila iscritti.

Prima della partenza, gli atleti del Reparto Attività Sportive di Paracadutismo dell’Esercito effettueranno un lancio di precisione, facendo giungere sul luogo della partenza la Bandiera dell’Italia, quella dell’Esercito e la Bandiera di Komen Italia.

La mattinata proseguirà con l’emozionante cerimonia di premiazione, prevista alle 11.30, e con il Dj set di RDS e Radio Dimensione Suono Roma.

PARTNER DELL’EVENTO

Nel corso degli anni, la Race for the Cure ha generato partnership virtuose con istituzioni e aziende sensibili alle tematiche della solidarietà, della salute e della prevenzione.

Di particolare rilievo la collaborazione con Gruppo Cassa Centrale Credito Cooperativo Italiano, nuovo National Presenting Partner della Race 2026.

Partner ufficiali: ACEA partner Area Kids&Teens, Easy Parking – Aeroporti di Roma partner tecnico, ENEL partner dei capitani delle squadre, Fasda, Fondazione Johnson&Johnson e Gruppo FS partner iscrizioni online, Pfizer, Q8, Todis partner area merenda (Kids&Teens), Froneri (Nuii) partner dell’area Padel, Mater Dei General Hospital, Paideia International Hospital, Affidea e Santagostino partner dell’area medica. Aveeno e Biafin partner per le Donne in Rosa, Fornitori ufficiali Hertz e Lete.

Grande sostegno alla Race for the Cure da tutti i media: tv, radio, stampa, pubblicità e web. Komen Italia ringrazia i media partner Rai, AnSA – per la prima volta al fianco dell’Associazione – e Corriere dello Sport che da quest’anno per la Race ha lanciato un’iniziativa speciale per i nuovi abbonati, RDS e Radio Dimensione Suono Roma radio ufficiali dell’edizione 2026 e protagoniste del djset finale per festeggiare la domenica, Netweek e TRM che seguiranno la quattro giorni di solidarietà e trasmetteranno la diretta su Sky e Tivùsat (canale 519).

Si ringraziano inoltre Mediaset, La7, Sky e San Marino Rtv.

Per la Pubblicità Urban Vision, Vivenda, Building Communication, ADR, APA Affissioni, il Comune di Roma, GQuadro Advertising, Cairo RCS, Mediazone, Sipea, Unigamma, Diendi Media, Esotas, Wayap, Italmedia, Looking4, RID 968, Digital Led, Wayap, Atac per la personalizzazione di un intero treno della linea A della metropolitana di Roma e Grandi Stazioni Retail che promuove la Race in tutte le stazioni.

La Race for the Cure quest’anno è sostenuta anche dai cinema italiani che trasmettono, grazie al supporto di ANEC, CNB Comunicazione e Palma ADV, lo spot ufficiale realizzato dalla Media Company Frame by Frame con protagonista Maria Grazia Cucinotta.

Si ringraziano i Capitani Famosi della Komen Italia – personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo, della televisione e dello sport – e le madrine storiche della manifestazione Maria Grazia Cucinotta e Rosanna Banfi.

L’organizzazione tecnica della corsa è affidata ancora una volta a GSB RUN (Gruppo Sportivo Bancari Romani).

La diretta della partenza della Race for the Cure sarà disponibile sulle pagine social di Komen Italia @komenitalia e fruibile sul canale 519 della piattaforma SKY e di Tivùsat.

Il 10 maggio sarà disponibile un clean feed internazionale dell’evento su satellite a copertura europea, indicando le apposite coordinate di ricezione.

Sarà possibile condividere il link embed della diretta anche sui propri canali social e siti web istituzionali.

COME ISCRIVERSI E PARTECIPARE

È possibile iscriversi alla Race for the Cure con una donazione minima di 18 euro che dà diritto a ricevere – fino a esaurimento scorte – l’iconica maglia ufficiale e lo zainetto dell’evento:

Online: sul sito ufficiale www.raceforthecure.it;

Punti fisici: in uno degli oltre cento punti d’iscrizione in tutta Italia, inclusi i negozi Decathlon di Roma e i Corner Komen presso le sedi dell’Associazione;

Al Villaggio della Race al Circo Massimo a partire da giovedì 7 maggio 2026.

Info e iscrizioni: www.raceforthecure.it www.komen.it

Le Speciali “Gold Box” 2026

Per chi desidera offrire un contributo maggiore, quest’anno sono disponibili due opzioni esclusive:

Gold Box (donazione di almeno 100 euro): include il Kit Race, una pochette con due prodotti cosmetici del brand Luce Beauty e l’esclusivo ribbon rosa Trudi.

Super Gold Box (donazione di almeno 250 euro): comprende il Kit Race, un bracciale Trollbeads, una body cream Zielinski & Rozen, l’esclusivo ribbon rosa Trudi e l’accesso in prima fila per due persone per vivere da vicino le emozioni della partenza.

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