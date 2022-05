Aperta nuova strada tra via di Tor Cervara e via Tivoli

Inaugurato un nuovo tronco stradale tra via Tor Cervara e via Tivoli. Una sorta di complanare alla via Tiburtina, realizzata in un quadrante molto congestionato e destinata ad alleggerire significativamente il traffico causato dai lavori in zona. Il cantiere per il nuovo tronco aperto oggi era fermo da dodici anni.

La nuova strada, costata 4 milioni di euro, è completa di marciapiedi, ‘polifore’ con camere di ispezione per pubblici servizi, sistema di rete fognaria per raccolta acque meteoriche e impianto di Illuminazione pubblica. Realizzato un nuovo ponte sul fosso di Pratolungo, adeguato alle vigenti norme antisismiche. L’intervento comprende anche l’allargamento di via Tor Cervara, subito dopo l’Aniene e fino al ponte di attraversamento delle condotte Acea e Areti.

Una via d’uscita – e di fuga dagli ingorghi di via di Tor Cervara – per il traffico in direzione Tivoli durante i lavori, che poi funzionerà come vera e propria complanare. Per cui, in caso di blocco della Tiburtina, questa strada sarà l’alternativa alla viabilità principale.

L’intento è anche di decongestionare gran parte del traffico mattutino sulla Tiburtina in direzione centro, dovuto ai lavori di adeguamento. In particolare, l’opera consentirà di evitare il traffico in coda sullo svincolo di via di San Basilio, dove nelle prossime settimane la carreggiata verrà ridotta di larghezza per i lavori in corso.

Per il momento, in attesa dell’ultimazione della rotatoria su via Tor Cervara, la strada sarà aperta con senso unico di marcia in direzione fuori città.