Aperto il Museo Nena per OpenHouseRoma 2026

Il Museo Nena ha aderito all’OpenHouseRoma (OHR) 2026, un festival annuale gratuito che apre al pubblico, per pochi giorni, oltre 200 luoghi solitamente inaccessibili della Capitale, tra edifici storici, contemporanei, siti archeologici e studi di architettura.

Il Museo Nena di via D’Onofrio a Colli Aniene ha aderito all’iniziativa già dal 2024. Negli scorsi anni la manifestazione ha ottenuto grande successo e, a fare gli onori di casa, c’erano non solo i curatori del Museo ma anche i ragazzi “Ciceroni al Museo”, guidati dalla Prof Lucia Lo Buono, protagonisti del PCTO tra il Liceo Artistico Enzo Rossi di Via del Frantoio e il museo Nena.

Quest’anno la manifestazione ha preso vita dal 16 maggio e si concluderà domenica 24 maggio. Il programma prevede oltre alle visite guidate (h.10-13 e 16-20) un importante concerto alle ore 18.00 eseguito dalla pianista Sara Matteo, Direttrice della Scuola di Musica “Anton Rubinstein di Roma e docente al Conservatorio dell’Aquila, che presenterà il suo ultimo Album dal titolo “Elementi d’anima”. Ingresso libero e gratuito. Serve solo la prenotazione.

Il 17 maggio scorso hanno allietato la giornata il concerto delle ore 18 gli allievi della Scuola di Musica “Anton Rubinstein” di Roma e precisamente Franco Toscano, Valentina Rosito, Iacopo e Lorenzo Ansini della classe di pianoforte del Maestro Francesco Micozzi.

Una recensione di Roberto Cecchini

Vogliamo farvi partecipi di una recensione scritta da Roberto Cecchini (Local guide) legato al TCI Touring Club Italiano che, in occasione della sua visita al Museo Nena nell’ambito di OpenHouseRoma lo scorso 17 maggio, ha affidato la sua sorpresa scrivendo sulla pagina Facebook:

“Che impareggiabile scoperta… Il Museo Alfiero Nena è proprio un tesoro artistico nascosto fuori dalle solite rotte turistiche del centro, situato nel quartiere Colli Aniene ma non per questo secondario, per spessore artistico e per contributo storico dell’artista cui è dedicato.

Questo spazio unico nasce dal desiderio della famiglia di valorizzare lo straordinario patrimonio di opere lasciate dal maestro Alfiero Nena, scultore trevisano d’origine ma romano d’adozione, scomparso nel 2020. La struttura, inaugurata ufficialmente il 23 ottobre 2021, si sviluppa su due livelli ed è gestita dall’Associazione Culturale Nuovo Fidia, fondata dallo stesso artista per creare un legame ideale con il mitico scultore greco ateniese. Dal punto di vista dell’architettura e dell’allestimento, l’ambiente si presenta come un laboratorio-galleria dove la forza dei materiali grezzi incontra la luce.

La vera ricchezza del museo è la collezione permanente che raccoglie decine di sculture monumentali e bozzetti realizzati plasmando elementi apparentemente duri e inflessibili come il ferro, il bronzo, la terracotta e il travertino, trasformati dal genio di Nena in figure fluide, dinamiche e cariche di un’espressività pazzesca.

Tra i personaggi e le opere più illustri legati all’artista spicca il celebre Cristo Lux Mundi, la cui monumentale versione si trova dal 1990 nella basilica di Santa Maria del Popolo, ma anche la celebre Porta Giovanni Paolo II custodita nei Musei Vaticani, i cui studi e repliche si possono ammirare proprio in queste sale. Una curiosità affascinante è che il museo viene curato con un amore immenso direttamente dal cognato dello scultore, Luigi Matteo, che ne gestisce l’archivio da oltre quarant’anni.

Ma non è finita… la struttura non funziona solo come galleria ma si trasforma continuamente in un salotto culturale vivo che ospita concerti di musica da camera, presentazioni di libri, vernissage ed eventi culturali mensili. Una vera chicca di periferia che dimostra come l’arte monumentale del ventesimo secolo possa vibrare anche nei quartieri moderni della capitale, grazie soprattutto all’espressività dei capolavori esposti che sembrano animarsi e accogliere i visitatori nella loro grande famiglia. Visita imperdibile che merita un piccolo sforzo per essere ammirata anche se un po’ fuori mano. Utili info? Allora lasciate un like e cercate le altre recensioni fatte su Roma e non solo”.

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