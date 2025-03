Aperto il primo cantiere per la tranvia Togliatti

Più volte annunciata, finalmente il 4 marzo 2025 è stata avviata l’apertura del primo cantiere per la tranvia Togliatti.

Per terminare l’opera entro i tempi previsti del 30 giugno 2026 verranno aperti più cantieri lungo tutto il suo tracciato.

Lo scorso ottobre venne aperto, alla presenza del sindaco Gualtieri, un fantomatico cantiere preliminare (precantierizzazione) e/o di indagini archeologiche, all’interno dello spartitraffico, consistito però solo nel recintare una piccola area, nell’ispezionare il manufatto in cemento armato dell’Acea, e poi il nulla più assoluto. Le recinzioni sono tutt’oggi li sul posto a delimitare il nulla.

Questa volta l’area recintata è molto ampia e coinvolge quasi interamente il parcheggio nei pressi della metro di Ponte Mammolo, all’interno dello spartitraffico sulla Togliatti. Per parcheggiare resta a disposizione l’ultimo tratto tra il ponte della metro B e il termine del viale Togliatti. Sono come sempre disponibili i parcheggi “Ponte Mammolo 1” (1317 posti) e “Ponte Mammolo 2” (271 posti) con tariffa giornaliera di € 1,50 12h consecutive – € 2,50 16h consecutive con sosta gratuita per i titolari di abbonamento Metrebus.

Purtroppo ad oggi non riusciamo ad avere, dai 3 municipi coinvolti (IV, V, VII), notizie sulle prossime aperture dei cantieri lungo il tragitto della Tranvia (Togliatti-Subaugusta) che avrà una lunghezza complessiva di circa 8 km con 18 fermate intermedie.

Rimaniamo quindi in attesa di notizie e di ruspe, speranzosi di non doverci “attaccare al tram”.

