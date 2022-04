Apertura del Parco di Tor Marancia entro marzo promessa non mantenuta da Ciaccheri

“Il Presidente del Municipio VIII aveva promesso l’apertura del Parco di Tor Marancia entro il mese di marzo ma, purtroppo, parliamo di una promessa tradita. Infatti – continua Bruno – il Parco non verrà aperto prima di giugno e dopo tanta demagogia, anche la nuova amministrazione si sta imbattendo nella complessità della vicenda”. Lo dichiara Matteo Bruno, Consigliere M5S del Municipio Roma VIII.

“Abbiamo presentato due atti, uno in Municipio VIII e uno in Comune, per dare mandato alle Giunte di attivarsi affinché venga completato l’iter di acquisizione delle particelle catastali legate al percorso di compensazione dell’area e a procedere in tempi rapidi all’apertura completa del Parco di Tor Marancia”.

“Ultimo ma non ultimo, il Parco è pronto per essere aperto grazie all’incessante lavoro svolto negli ultimi cinque anni di consiliatura dall’amministrazione Raggi: mancano solo i tempi tecnici del collaudo, poi si può procedere: le giunte Ciaccheri e Gualtieri si diano una mossa”.