Apertura inversione di marcia via Collatina viale Palmiro Togliatti

“Dopo oltre un decennio di stallo, siamo riusciti anche questa volta a sbloccare un’opera molto importante per il territorio del V Municipio, nel tratto in cui viale Palmiro Togliatti incrocia la via Collatina. Così in un post su FB la consiglira capitolina M5S Eleonora Guadagno.

“A causa – prosegue il post – di un susseguirsi di vicende legate a contenziosi con le imprese e a problemi burocratici, per molti anni non si è reso accessibili queste opere alla cittadinanza ma grazie all’impegno di questa amministrazione siamo finalmente riusciti a sbloccare la situazione.

Abbiamo aperto il parcheggio che era stato realizzato da RFI come opera compensativa del passaggio dell’alta velocità in ambito urbano ed assieme a questo, abbiamo aperto anche la corsia di inversione di marcia su viale Palmiro Togliatti, proprio in prossimità del parcheggio, che consentirà di risparmiare tempo e di migliorare la sicurezza.

Il Dipartimento Lavori Pubblici ha riqualificato manto stradale e segnaletica delle vie di accesso.”