Appia Antica, nasce l’isola pedonale al Mausoleo: telecamere e stop alle auto

Un occhio elettronico a guardia della Storia. La “Regina Viarum” si prepara a cambiare volto nel suo tratto più iconico: il III miglio.

La Giunta Gualtieri ha infatti approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la creazione di una nuova isola pedonale a ridosso del Mausoleo di Cecilia Metella, un intervento finanziato con 560mila euro di fondi giubilari che punta a restituire decoro e sicurezza a uno dei siti archeologici più famosi al mondo.

Stop al traffico di attraversamento

Il cuore dell’operazione riguarda il tratto compreso tra i civici 159 e 169, dove il transito dei veicoli sarà interdetto per favorire una fruizione esclusivamente pedonale e ciclabile. Due nuove telecamere delimiteranno la ZTL, sanzionando chiunque tenti di utilizzare l’Appia Antica come una scorciatoia tra il centro e la periferia.

L’obiettivo dichiarato dal Campidoglio è trasformare l’area tra il Mausoleo e il Castrum della famiglia Caetani in un ambiente accogliente, dove turisti e romani possano passeggiare senza il pericolo costante delle auto a ridosso dei monumenti.

Verde e natura: il piano di riqualificazione

L’intervento non si limita ai soli divieti. Il progetto prevede un profondo restyling dell’area:

Riqualificazione della zona di San Nicola: Interventi mirati intorno alla storica chiesa.

Addio all’asfalto: Eliminazione della pavimentazione incongrua per favorire soluzioni più naturali e rispettose del contesto archeologico.

Nuove aree verdi: Potenziamento degli spazi naturalistici per migliorare l’esperienza di visita.

La mediazione sulla ZTL del weekend

Nonostante l’accelerazione sul III miglio, il percorso verso una pedonalizzazione integrale dell’Appia Antica resta graduale. Se da un lato l’amministrazione parla di un «primo importante passo», dall’altro resta in vigore la disciplina approvata nell’estate 2025, che ha istituito una ZTL attiva solo nei fine settimana nei tratti cruciali tra via delle Mura Latine, via Appia Pignatelli e via delle Sette Chiese.

Una soluzione di compromesso rispetto alla chiusura totale inizialmente ipotizzata, ma che oggi, con il cantiere giubilare alle porte, trova nel nuovo presidio elettronico di Cecilia Metella un punto di svolta fondamentale per la protezione definitiva della “Regina di tutte le strade”.

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