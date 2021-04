Approvata delibera della convenzione per la realizzazione del Parco Serenissima

APPROVATA LA DELIBERA RELATIVA ALLA CONVENZIONE NODO TRA ROMA CAPITALE E RFI PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA SERENISSIMA.

E’ stata oggi approvata la Delibera n. 19/2021 relativa alla Convenzione tra Roma Capitale e RFI per le Opere di Mitigazione Socio Ambientali (OMSA) per la realizzazione del Parco della Serenissima, parte integrante del progetto del Parco Lineare Roma Est.

Il Comitato Parco LineaRE ha inoltrato nella giornata di ieri una mail a tutti i Consiglieri Capitolini, estesa anche alle Associazioni del territorio interessato, per chiedere la sospensione del voto per un approfondimento dei contenuti dello schema di Convenzione da approvare.

Questa prassi, che sembra quasi etichettare, soprattutto da parte degli Uffici, la cittadinanza come un urticante orpello da sopportare con sommo fastidio, ci dà la misura di come, anche con consigliature di colore differente, la partecipazione attiva venga ostacolata.

Non possiamo che prenderne atto e con più vigore aumentare la nostra pressione sul Comune e i Consiglieri, chiedendo sin da subito una Commissione ad hoc per l’illustrazione della Delibera e lo schema di Convenzione, insieme all’istituzione di una cabina regia per la realizzazione del Parco Lineare Roma Est.