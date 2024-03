Approvata una nuova disciplina di traffico su via di Casal Bertone

Lunedì 25 marzo 2024 la Giunta del IV Municipio ha messo mano alle modalità di circolazione su via di Casal Bertone.

Premessa dell’operazione, la condizione di continuo pericolo constatato per i pedoni, soprattutto nell’attraversamento dell’antistante piazza di Santa Maria Consolatrice.

Nel tratto antistante la piazza, dove è presente una pavimentazione rialzata che costituisce idealmente la parte finale dell’area pedonale di via Cesare Ricotti, si assiste da sempre ad un continuo transito di mezzi pesanti, dal momento che via di Casal Bertone costituisce un collegamento diretto tra l’area di via di Portonaccio e quella di Piazzale Prenestino. Tale transito, come rappresentato costantemente dai cittadini, rappresenta un pericolo per il passaggio da un’area pedonale ad un’altra, contribuendo inoltre al dissesto della pavimentazione rialzata.

La Giunta ha perciò dato mandato alla Polizia Locale del IV gruppo di istituire una diversa disciplina di traffico, vietando l’accesso a via di Casal Bertone – nel tratto tra via di Portonaccio e via Alberto Pollio – a tutti i mezzi pesanti, ossia quelli con peso superiore a 2,5 tonnellate. Rimangono ovviamente esclusi da tale divieto tutti i mezzi AMA e quelli adibiti al trasporto pubblico (TPL), che potranno continuare a percorrere tutta la tratta in questione. All’ufficio tecnico del Municipio spetterà conseguentemente il compito di attuare la determinazione, ivi inclusa la creazione di un percorso di viabilità alternativa per i mezzi pesanti.

