Approvato il Disegno di Legge di Bilancio per il 2025

Nella serata di martedì 15 ottobre il Governo Meloni ha dunque approvato la prima bozza del Disegno di Legge (DDL) di Bilancio, con l’introduzione di misure per il 2025 per circa 30 miliardi di euro. Approvato simultaneamente anche il Documento Programmatico di Bilancio (DPB), un documento riepilogativo di ciò che è contenuto nel disegno di legge che viene inviato ogni anno alla Commissione Europea e che consente alla Commissione Europea di valutare la manovra finanziaria sulla base di alcuni dati, tra cui l’obiettivo di saldo di bilancio le proiezioni delle entrate e delle spese.

Vediamo a grandi linee quali sono le principali misure proposte dal Governo, ricordando che il testo dovrà essere vagliato e votato nei due rami del Parlamento, dove potranno quindi ogni singola misura potrà essere modificata, emendata o cancellata prima dell’approvazione definitiva.

Lavoro e imprese:

Vengono rese strutturali due delle principali misure approvate finora dal governo Meloni: il taglio del cuneo fiscale (la riduzione della differenza tra il lordo e il netto nelle buste paga dei lavoratori), e la riduzione del numero delle aliquote IRPEF (l’imposta sui redditi delle persone fisiche) da quattro a tre.

Nello specifico, il taglio del cuneo per i redditi fino a 20mila euro resterà contributivo, poi nella fascia di lavoro dipendente fino a 35.000 euro si trasformerà in vantaggio fiscale, traducendosi quindi in circa 100 euro in più in busta paga per chi guadagna fino a tali importi.

Entrambe le misure erano state introdotte in via temporanea per il 2024 mentre l’attuale legge le renderebbe definitive.

Confermati gli incentivi finalizzati all’occupazione dei giovani e delle lavoratrici nel Mezzogiorno. I fringe benefit (i benefit accessori, detti anche compensi in natura, come ad esempio polizze assicurative, buoni pasto e i buoni acquisto) prevedono una soglia di esenzione di 2.000 euro per chi ha figli a carico e 1.000 per gli altri. Inoltre, per incentivare la mobilità lavorativa, tali benefit saranno aumentati per i nuovi assunti che trasferiscono la loro residenza di oltre 100 chilometri.

Confermata fino al 2027 la tassazione agevolata al 5% dei premi di produttività erogati dalle aziende ai lavoratori.

Rinnovo dei contratti degli statali. L’idea del Governo sarebbe quella di “mettere da subito le risorse destinate a finanziare le procedure di rinnovo dei contratti del pubblico impiego, con particolare riferimento al triennio 2025-2027” con l’obiettivo di adeguare le retribuzioni dei lavoratori pubblici all’inflazione, migliorando in questo modo sia le loro condizioni di lavoro che la qualità dei servizi pubblici.

Contributo delle banche:

E’ stato nei giorni scorsi uno degli argomenti più discussi tra gli alleati di Governo. Vista inizialmente come una misura estremamente divisiva nel governo – soprattutto per la netta contrarietà di Forza Italia – ora, come spesso accade, tutti nella maggioranza dichiarano di aver vinto: per Matteo Salvini “previsti in manovra economica 3,5 miliardi da banche e assicurazioni da investire in sanità, come la Lega ha sempre auspicato”, mentre Antonio Tajani dichiara soddisfatto che “non si tratta di una tassa ma di una cosa concordata, ossia un accordo con gli istituti di credito per trovare una soluzione che permetta di avere liquidità allo Stato”.

Capitolo pensioni. Esce di scena la “quota 41” e non viene minimamente affrontato il superamento della legge Fornero, da anni cavallo di battaglia tutte le dichiarazioni di Salvini . Saranno invece confermate le attuali opzioni di uscita anticipata, tra cui Opzione Donna, Ape sociale e Quota 103.

Per quanto riguarda il tema degli importi, l’obiettivo dichiarato più volte dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti era quello di garantire finalmente la piena indicizzazione degli assegni rispetto all’inflazione, ma nei documenti che circolano continua invece a essere previsto solo un adeguamento parziale.

In maniera del tutto antitetica rispetto alle promesse della campagna elettorale del 2022, vengono previste misure “per favorire la permanenza al lavoro al raggiungimento dei requisiti di età per la pensione“, soprattutto nell’ambito del pubblico impiego, per poter affrontare la carenza di personale in alcune aree della Pubblica Amministrazione.

Ricordiamo che nel 2014 il governo impose con il decreto legge “Madia” n. 90/2014 la cessazione automatica a 67 anni per i dipendenti pubblici.

Obiettivo dell’epoca era quello di sfoltire i ranghi della P.A e rinnovare il personale grazie al turn over. Ora invece si procede a una valutazione del tutto contraria: in campo l’ipotesi che tutti i dipendenti pubblici possano decidere di continuare a lavorare fino ad almeno i 70 anni, ovviamente su richiesta volontaria da parte del dipendente.

Pacchetto natalità. Viene proposta l’introduzione di una “carta per i nuovi nati” che riconosce 1.000 euro ai genitori con Isee sotto i 40mila euro. In realtà non si tratta di una novità assoluta, perché si va a rispolverare una misura già presentata da altri premier: Berlusconi inserì una misura analoga nella manovra per il 2006, e Renzi propose un bonus di 80 euro mensili per i nuovi nati. Previsti inoltre dei bonus asili nido e l’esclusione delle somme dell’assegno unico universale dal computo dell’Isee.

Bonus ristrutturazioni. il Governo ipotizza il mantenimento del bonus al 50%, da applicare però solamente alle prime case. Per tutti gli altri edifici, l’agevolazione scenderà al 36%.

Dopo l’approvazione da parte del Governo, il testo inizierà il suo iter passando prima alla Camera e poi al Senato, per l’approvazione definitiva che dovrà avvenire obbligatoriamente entro il 31 dicembre per non incappare nell’esercizio provvisorio del bilancio.

L’invio del DDL di Bilancio al Parlamento, previsto dalla legge entro il 20 ottobre, potrebbe seguire il corso temporale dello scorso anno, quando passarono circa due settimane prima che il testo approdasse nei due rami del Parlamento per essere analizzato da deputati e senatori.

Altro iter invece quello del Documento Programmatico di Bilancio (DPB), che già è a Bruxelles poiché deve essere inviato ogni anno entro il 15 ottobre alla Commissione Europea per l’analisi della manovra e delle misure previste al suo interno.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙