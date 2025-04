Approvato il piano per la nuova Piazza della Radio. Ecco come sarà

Un progetto ambizioso, un’occasione da non perdere. Piazza della Radio, uno degli snodi più conosciuti di Roma, sta per essere completamente trasformata.

Dopo anni di attesa, il cuore pulsante della zona, da tempo occupato da un cantiere legato alla costruzione di un parcheggio multipiano interrato, sta per cambiare volto.

La giunta Gualtieri ha appena approvato la riqualificazione dell’area superficiale, con un investimento da 5 milioni e 29 mila euro che si concretizzerà nei prossimi due anni. La rivoluzione della piazza è finalmente in arrivo.

Due piazze, una per tutti. Ecco il piano

Il progetto, approvato definitivamente, prevede la divisione della piazza in due aree completamente diverse, pensate per rispondere a tutte le esigenze della città. Da una parte, la piazza di quartiere, pensata per un utilizzo sociale e aggregativo.

Dall’altra, la piazza urbana, destinata a essere una vetrina di modernità e innovazione. Il tutto, incorniciato da una fascia verde che avrà il sapore di una vera e propria “villa in piazza”, un’oasi di tranquillità e verde pubblico che cambierà radicalmente l’aspetto dell’intera zona.

La piazza di quartiere avrà uno spazio di circa 2000 mq dedicato agli eventi, un’area giochi per bambini e un playground attrezzato.

Ma non è tutto: un’intera sezione sarà dedicata alla memoria storica, con il recupero del tracciato ferroviario che univa il porto fluviale e la via Ostiense, ora riportato alla luce grazie agli scavi.

Un’area di ricordo che si mescola con il presente, offrendo uno spazio ricreativo e culturale in uno stesso luogo.

La piazza urbana, invece, avrà un’impronta completamente diversa, ma altrettanto innovativa. Panchine eleganti, spazi per il parcheggio delle bici e monopattini, punti di ricarica: il tutto pensato per rendere l’area fruibile e all’avanguardia.

Ma non è finita: sarà presente anche un’area per l’assistenza ai ciclisti, distributori automatici di snack e bevande, e un imponente elemento architettonico che separerà le due aree, fungendo da porta d’ingresso e totem d’ingresso al nuovo cuore verde della piazza.

Cosa manca per il via? i fondi!

Il progetto è pronto, l’ambizione è altissima. Ma c’è ancora un piccolo ostacolo: i fondi. Sebbene l’approvazione sia arrivata e il cronoprogramma preveda una durata di 39 settimane per l’allestimento del cantiere e la conclusione dei lavori, la giunta capitolina deve ancora mettere le mani sulla totalità del budget necessario.

I tempi sono serrati, e il futuro di Piazza della Radio dipende ora dalla capacità di reperire i fondi, ma una cosa è certa: il cambiamento è ormai a un passo.

