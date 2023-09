Il Parco Tiburtino III apre al pubblico il 16 settembre 2023

Il 16 settembre 2023 alle 17,30 apre al pubblico il Parco Tiburtino III. Ad anunciarlo è Francesco Galvano presidente dell’Associazione ONLUS culturale Arte e Città a Colori.

L’area verde di circa 6000 mq tra Via del Frantoio, Via della Vanga e Via del Badile è di competenza della Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale (ATER) di Roma ma praticamente da decenni e se non da sempre era negletta.

Ora, “Dopo oltre un anno di lavoro e il grande impegno dei Volontari di Arte e Città a Colori – ci dice Francesco Galvano – finalmente siamo all’inaugurazione del Parco di Tiburtino III.

A mantenerlo negli anni a venire sarà la nostra Associazione che lo destinerà a “Parco Culturale” nel quale far susseguire eventi, spettacoli, mostre, concerti musicali ecc.

In definitiva costituirà un luogo di aggregazione e di incontri in quadrante che ha ancora sete di luoghi destinato a tali scopi

Il recupero dell’intera area è stato un percorso duro e faticoso senza alcun contributo pubblico.

La nostra Associazione ha investito tutti i propri fondi nella realizzazione del Parco.

Saranno presenti i rappresentanti delle Istituzioni, Associazioni e Comitati di Quartiere e a rendere più bella la festa si esibirà il trio di fama internazionale “Ukus in Fabula”.

Ci attendiamo un folto pubblico anche per la presenza del trio “Ukus in Fabula” noti per accompagnarsi con l’ukulele.

L’Ingresso è gratuito.

Per info 3495621583.