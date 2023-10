Area fitness donata al parco delle Valli da Gli Amici Di Conca d’Oro – APS

Anno dopo anno si continua a migliorare il parco delle Valli, con nuovi arredi urbani migliorando di conseguenza la fruibilità del parco e soprattutto nel venire incontro alle persone.

L’associazione di promozione sociale Gli Amici Di Conca D’Oro – APS, ha donato al parco delle Valli un’area fitness composta da tre attrezzi per praticare gratuitamente ed all’aria aperta sport. L’area individuata con i tecnici del Comune e dell’ente RomaNatura si trovano nei pressi dell’entrata di via Val D’Ala, dopo il primo bivio dei sentieri pedonali.

Nel 2022 l’associazione di quartiere ha donato un tavolo da ping pong, mentre durante gli anni oltre alle attività gratuite di eventi e corsi, svolge anche manutenzione del parco, quale sistemazione delle panchine, salvaguardia della biodiversità e cura degli alberi.

Un impegno che oggi come oggi i risultati confermano quanto di incredibile e buono stanno facendo i volontari e che è possibile avere parchi di una certa qualità se ogni cittadino fa la sua parte.

La donazione è avvenuta tramite la destinazione del 5×1000 e le donazioni liberali, comportando questo miglioramento.

“Crediamo che fare sport nei parchi sia una bellissima attività che tutti devono praticare e comunque fare almeno una volta nella loro vita, proprio perché il parco delle Valli ha un forte impatto ambientale di chi lo frequenta, e tra il cinguettio degli uccelli e l’ombra degli alberi diventa un luogo ideale per recuperare le forze mentali e fisiche. Tutto questo miglioramento che portiamo di anno in anno è merito di quelle persone che decidono di sostenere la nostra associazione, credendo in quanto di buono facciamo.”

Con queste parole, il presidente dell’associazione Gli Amici Di Conca D’Oro – APS, Emanuele, ringrazia le persone che hanno permesso questa realizzazione.