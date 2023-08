Aree giochi vietate nel IV Municipio

In diversi punti del IV municipio alcuni cittadini si sono accorti che i giochi presenti all’interno di molti parchi sono stati vietati ai bambini con tanto di cartelli di avvertimento. Alcuni sono stati già rimossi altri subiranno la stessa sorte. Si tratterebbe di attrezzature rovinate o malandate che potrebbero costituire un pericolo per i bambini. Le aree ludiche, una volta sistemate, dovrebbero essere affidate a comitati ed associazioni tramite un bando pubblico di affidamento.

Tutto condivisibile ma… purtroppo c’è sempre un “ma” di troppo quando si tratta dell’amministrazione locale. Questa volta il “ma” scaturisce da un passato in cui le attrezzature delle aree giochi rimosse non sono state mai più ripristinate e i bambini, ormai fatti grandi, non hanno più goduto di scivoli, altalene e strutture giochi più complesse nelle aree verdi vicino casa. Di esempi ce ne sono tanti, perfino all’interno di parchi appartenenti alle scuole.

La spiegazione principale di queste rimozioni è il “decentramento amministrativo” grazie al quale Roma Capitale ha dato in gestione circa 30 aree ludiche e 10 sportive al IV Municipio. L’amministrazione di prossimità potrà gestire direttamente questi spazi, grazie ovviamente al trasferimento di appositi fondi dal Comune, senza dover passare per i dipartimenti o uffici capitolini. Speriamo in un miglioramento ma l’esperienza sul territorio ci insegna che “al peggio non c’è mai fine”.

Pronti a ricrederci se le cose, questa volta, andranno diversamente.