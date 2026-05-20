Arriva il “Retake Day 2026”: sabato Pietralata diventa la capitale del decoro urbano

Volontari, cittadini, associazioni e realtà del territorio saranno protagonisti a Roma del Retake Day 2026: sabato 23 maggio la Capitale ospiterà una giornata dedicata alla cura dei beni comuni e degli spazi condivisi, insieme a decine di città italiane unite dallo stesso obiettivo.

L’appuntamento nella Capitale è previsto alle ore 10.00 presso il Parco Sandro Pertini, con ingresso da via della Lignite, nel quartiere Pietralata.

Qui i volontari daranno vita a un intervento di rigenerazione urbana che partirà dalle operazioni di sfalcio e proseguirà lungo le strade adiacenti con attività di cura urbana, raccolta dei rifiuti abbandonati e rimozione delle tag vandaliche.

La mattinata si concluderà alle ore 12.30 con il ritorno al parco per la tradizionale foto finale di gruppo.

L’iniziativa coinvolgerà diversi gruppi di Retake Roma, che prenderanno parte alla giornata portando materiali e strumenti utilizzati quotidianamente nelle attività di cura del territorio: pinze, sacchi, guanti, raschietti e striscioni.

Un momento di partecipazione collettiva pensato per rafforzare il legame tra cittadini e quartieri attraverso azioni concrete dedicate agli spazi condivisi.

Il Retake Day rappresenta uno dei momenti più significativi dell’anno per la rete Retake: una mobilitazione diffusa che unisce persone di tutte le età nel segno della partecipazione civica e della responsabilità condivisa.

Un’iniziativa che mette al centro non solo la cura materiale dei luoghi, ma anche la costruzione di relazioni, comunità e senso di appartenenza.

“Il Retake Day rappresenta un’occasione aperta a tutti i cittadini che credono nel valore della partecipazione e della cura condivisa”, dichiara il presidente di Retake Fabrizio Milone. “Invitiamo tutti a partecipare – grandi e piccoli, cittadini, associazioni e rappresentanti istituzionali – perché la cura dei beni comuni riguarda ciascuno di noi.

Ogni intervento, anche il più piccolo, contribuisce a costruire comunità più consapevoli, luoghi più vivibili e un rapporto più forte tra persone e territorio. Insieme possiamo davvero prenderci cura dell’Italia, partendo dagli spazi che viviamo ogni giorno”.

Per partecipare è necessaria l’iscrizione sull’app Retake (o all’indirizzo: shorturl.at/WOCVG).

Per il programma completo e per partecipare: bit.ly/RetakeDay2026

Info: roma@retake.org

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