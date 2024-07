Arrivano 81 nuovi Vigili nel Municipio V, Caliste:” Grazie al sindaco Gualtieri e al comandante De Sclavis”

Nella giornata di Lunedì 29 luglio, il Municipio V ha dato il benvenuto a una nuova squadra di vigili urbani. Il minisindaco Mauro Caliste ha annunciato con entusiasmo l’arrivo di 81 nuovi agenti, di cui 32 assegnati al gruppo V Casilino e 49 al Prenestino. “Questi nuovi agenti saranno fondamentali per presidiare le strade e aumentare i controlli,” ha dichiarato Caliste.

Questi vigili urbani fanno parte degli 800 neoassunti, una risposta concreta alle richieste di maggiore sicurezza avanzate a Roma Capitale. “Ringrazio il sindaco Roberto Gualtieri e il comandante generale della polizia locale, Mario De Sclavis, per aver ascoltato le nostre esigenze.

Tuttavia, il ministero degli Interni deve ancora fare la sua parte per potenziare le forze dell’ordine nel nostro municipio,” ha sottolineato Caliste.

Durante l’ultima riunione dell’Osservatorio territoriale per la sicurezza, Caliste ha messo in luce le questioni più urgenti, dagli insediamenti abusivi ai furti nelle scuole. “Sono soddisfatto di aver coinvolto i cittadini e di aver sensibilizzato tutti i livelli sull’importanza della sicurezza nel nostro municipio.

Ci aspettiamo un reale cambio di passo e maggiore attenzione da parte della prefettura e della questura,” ha affermato il minisindaco. Nonostante alcuni miglioramenti, molti problemi persistono e richiedono azioni di contrasto e prevenzione, come la situazione di abusivismo in piazza Pino Pascali.

Caliste ha anche criticato la Regione per il bando “Sicurezza in Comune”, che prevede lo stanziamento di due milioni di euro per gli enti locali del Lazio.

“È una presa in giro,” ha dichiarato Caliste, sottolineando che i fondi riservati a Roma Capitale, ai municipi e alla Città metropolitana sono insufficienti rispetto alle tante richieste. “La disponibilità è pochissima a fronte di tantissime richieste. Così non ha senso,” ha aggiunto.

Non è solo il Municipio V ad accogliere i nuovi vigili urbani. Il 10 maggio, una cerimonia in piazza del Campidoglio ha celebrato i neoassunti della polizia locale, vincitori dell’ultimo concorso.

Tuttavia, la ridistribuzione degli agenti nei vari territori, resa nota dal Sulpl (Sindacato unitario lavoratori polizia locale), ha generato polemiche.

In particolare, i minisindaci di Tor Bella Monaca (Municipio VI) e Ostia (Municipio X) hanno protestato per la scarsa assegnazione di nuovi agenti nelle loro aree.

