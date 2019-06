Assemblea pubblica del Forum per la Tutela del Parco di Aguzzano

Il Forum per la Tutela del Parco di Aguzzano si riunisce domenica 9 giugno al Centro Anziani Rebibbia-Ponte Mammolo (via Luigi Speroni 13) in assemblea pubblica e prosegue il suo percorso di progettazione partecipata sul futuro di Alba 1, il Parco e il territorio.

h.17 riunione dei tavoli tematici (tutti/e invitati a partecipare!)

-Tavolo storia del Parco

-Tavoli ambiente

-Tavolo polo museale e gestione partecipata

-Tavolo comunicazione

h.18 Assemblea pubblica

“Sono passati più di tre mesi – informa in un comunicato il Forum per la Tutela del Parco di Aguzzano – dalla nascita del Forum per la Tutela del Parco di Aguzzano. Mesi in cui la mobilitazione per la difesa del Parco e dei suoi casali ha portato centinaia di persone in piazza, alle iniziative e alle assemblee organizzate dal Forum. La denuncia dell’operato della Giunta del IV Municipio sul Casale Alba 1 ha risvegliato tante energie in quartiere e non solo, che si sono ritrovate insieme a lottare contro la speculazione su quella che non è un’area protetta qualsiasi. Aguzzano è un polmone di 57 ettari strappati palmo a palmo dal consumo di suolo grazie alla determinazione e alle battaglie degli abitanti, la sua storia è incisa sulla pelle di questo territorio.

“Il Forum ha fatto un passo ulteriore rispetto alla sola tutela, istituendo un percorso partecipato per immaginare, insieme, un futuro per Alba 1, per il Parco e per l’intero territorio. Se alcune istituzioni si ostinano a non voler ascoltare le proposte delle realtà sociali, dei comitati e degli abitanti, il Forum ha voluto invece intraprendere la strada del coinvolgimento e della partecipazione. Per le decisioni prese sul territorio l’ultima parola deve spettare a chi lo vive, lo attraversa tutti i giorni e conosce bene le sue criticità ed esigenze. Dopo le denunce pubbliche del Forum, anche le altre istituzioni coinvolte nella gestione di Aguzzano, Regione Lazio ed ente RomaNatura, si sono dette contrarie all’assurdo progetto della pizzeria al Casale Alba 1 e alle modalità decisionali poco trasparenti e partecipate del IV Municipio.

“Nonostante la contrarietà della comunità locale e delle istituzioni preposte, la denuncia pubblica dei soprusi, anche di natura intimidatoria, dell’istituzione municipale, la Giunta continua senza sosta nel suo iter per l’approvazione della delibera sulla concessione del Casale Alba 1, in una versione edulcorata ma identica nella sostanza. Dopo la pantomima delle Commissioni municipali, nel nuovo testo si fanno immensi giri di parole per poi non cambiare nulla sui punti più importanti: la concessione in valorizzazione di un bene del patrimonio indisponibile affidato al Municipio per soli fini istituzionali (e per di più inserito in un’area protetta) e la violazione della destinazione d’uso prevista nel Piano d’Attuazione di Aguzzano per Alba 1, Casa del Teatro. Questa assurda delibera, con la mendace scusa dei costi di ristrutturazione, svende ai privati a scopo di lucro un casale storico dell’Agro romano, di inestimabile valore storico-culturale-naturalistico, per attività svolte in modalità non adatte ad una riserva naturale. Attuare questa delibera significa indebolire i vincoli posti sul Aguzzano, schiacciare, in nome di chissà quale convenienza elettorale, i 30 anni di tutela da parte degli abitanti e delle realtà sociali che lo hanno preservato e protetto fino ad oggi.

“Lo diciamo da anni, lo abbiamo ripetuto con forza negli ultimi mesi, non ci stancheremo mai di ribadirlo: su Aguzzano e i suoi casali non si specula. Daremo battaglia in ogni sede per denunciare l’emergenza democratica e ambientale in corso al Parco di Aguzzano ed impedire questo scempio nei confronti del nostro territorio.

“Per questo invitiamo tutti gli abitanti, le realtà sociali, le associazioni e i comitati ad una giornata pubblica del Forum domenica 9 giugno al Centro Anziani Rebibbia-Ponte Mammolo (via Luigi Speroni 13): h.17 riunione dei tavoli tematici (tutti/e invitati a partecipare!) – h.18 Assemblea pubblica”.