Il 28 settembre 2024 alle ore 16.30 al parcheggio di via G. Seguenza il Comitato Beltramelli-Meda-Portonaccio (Tiburtina) ha indetto un’assemblea pubblica per dire sì al parco e no allo stadio, “contro le speculazioni edilizie e politiche a danno della cittadinanza; per la salvaguardia del verde e l’accessibilità alle cure sanitarie”.

Tutte le motivazioni e le info nella locandina.

