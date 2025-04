Atalanta Lazio 0-1. Mandas e Isaksen decisivi

Inizia il duro ciclo di aprile, con le partite che determinano la stagione, se andarti a prendere gli obiettivi o rimpiangerli in estate aspettando la prossima stagione, a Bergamo contro l’Atalanta in uno dei suoi momenti peggiori, poteva significare la partita della svolta o la scelta obbligata sull’Europa League. E’ andata bene.

PRIMO TEMPO

Il periodo di studio dura pochi minuti, poi è un susseguirsi di errori da parte di ambedue le squadre che mettono in evidenza talvolta i difetti dell’una e talvolta quelli dell’altra.

Partita noiosa e priva di emozioni a parte l’infortunio di Tavares al 34° e l’ammonizione al 40°, totalmente inventata, a Rovella che prende la palla e ritrae il piede per prevenire lo scontro con l’avversario, per il resto noia perpetua.



SECONDO TEMPO

Si parte subito forte con tiro di Dele Bashiru respinto da Carnesecchi e super parata di Mandas su Retequi e come spesso accade, nel miglior momento dell’Atalanta è la Lazio a passare in vantaggio con il più classico dei contropiedi.

COMMENTO

Forse bastava evitare quella maglietta bianca, mai amata dai tifosi della Lazio, per ottenere qualcosa in più del meritato.

Partita tosta tra due squadre in difficoltà, vince quella più cinica e con più voglia di soffrire per i compagni e per il proprio allenatore.

Buoni i 3 punti, la conferma del danesino come arma in più per Mister Baroni e la sicurezza che se il portiere titolare ha un momento di appannamento si è ben coperti con il giovane Mandas.

Ora ci si prepara alla battaglia tra i ghiacci norvegesi di Bodo, con temperature che varieranno tra meno uno e 3 gradi. Solo dopo si potrà pensare…

LA PAGELLE BIANCOCELESTI

Mandas 7,5

Tavares 5

Gila 6

Gigot 6

Lazzari 5,5

Belayane 6,5

Rovella 7

Dele Bashiru 6,5

Tchauna 4,5

Zaccagni 6

Dia 5

Pellegrini 6,5

Noslin 6,5

Provstgaard 6,5

Isaksen 7,5

Vecino 6

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.