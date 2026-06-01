Atletica, Golden Gala: Noah Lyles sbarca a Roma

Le stelle mondiali stanno sbarcando a Roma. È già clima di Golden Gala Pietro Mennea: alle 12.15 all’aeroporto di Fiumicino è sbarcato il campione olimpico dei 100 metri Noah Lyles.

Felpa con cappuccio, occhiali scuri e massima concentrazione in vista della supersfida di giovedì sera allo stadio Olimpico alle 22.52 con Jacobs, Tebogo, Anthony e molte altre star dello sprint.

Nell’hotel ufficiale sull’Aurelia, Lyles ha pranzato con la regina mondiale dei 100, 200 e 4×100 Melissa Jefferson-Wooden che nel primo pomeriggio ha svolto il suo primo allenamento romano.

Training che proseguiranno nelle giornate di martedì e mercoledì dalle 16 alle 19 allo stadio dei Marmi con accesso gratuito in tribuna per tutti i fan.

Nel pomeriggio sono arrivati nella Capitale altri campioni internazionali come il pesista Ryan Crouser, lo stesso Letsile Tebogo, l’altra sprinter Dina Asher-Smith, e domani la maggior parte del cast dell’edizione n. 46 sarà a Roma per la tappa italiana della Wanda Diamond League.

Nel frattempo, c’è da registrare un importante ingresso in casa Italia. Nei 100 ostacoli, a riempire la corsia lasciata vuota dalla francese oro mondiale indoor del 2022 Cyrena Samba-Mayela sarà la talentuosissima Alessia Succo, che alla data del 4 giugno avrà 17 anni e 117 giorni: diventa così la più giovane italiana di sempre in una gara valida per la Diamond League.

Con la piemontese, e con la veneta Alice Muraro inserita nei 400 ostacoli al posto della giamaicana Andrenette Knight, diventano 18 gli azzurri in gara al Golden Gala Pietro Mennea.

ALLENAMENTI APERTI AL PUBBLICO IL 2 E IL 3 GIUGNO ALLO STADIO DEI MARMI

Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di atletica leggera. Nelle giornate di martedì 2 e mercoledì 3 giugno, dalle ore 16 alle 19, i tifosi potranno assistere gratuitamente agli allenamenti dei protagonisti del Golden Gala Pietro Mennea nello straordinario scenario dello Stadio dei Marmi al Foro Italico.

Per due pomeriggi, il pubblico avrà la possibilità di vivere da vicino l’atmosfera che precede uno dei meeting più prestigiosi del panorama internazionale, osservando a pochi metri di distanza la preparazione delle grandi stelle dell’atletica mondiale.

Un’esperienza unica che consentirà di scoprire da vicino i gesti tecnici, la concentrazione e la determinazione dei campioni che si sfideranno sulla pista dell’Olimpico nella serata di giovedì 4 giugno.

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