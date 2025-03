Atletica, Golden Gala Show con Furlani e Battocletti il 6 giugno a Roma

Due grandi duelli per illuminare il Golden Gala Pietro Mennea – Powered by IP. Venerdì 6 giugno lo stadio Olimpico di Roma, nella quinta tappa della Wanda Diamond League, ospiterà due ‘rivincite’ delle Olimpiadi di Parigi nel salto in lungo e nei 5000 metri: in pedana si potrà assistere alla super sfida tra il bronzo di Parigi Mattia Furlani e il greco d’oro Miltiadis Tentoglou, in pista il big match è quello tra la keniana doppio oro Beatrice Chebet e l’azzurra d’argento Nadia Battocletti. Sono soltanto i primi nomi annunciati per l’edizione n. 45 del principale meeting italiano che anche quest’anno porterà le stelle dell’atletica al Foro Italico per una notte indimenticabile.

LUNGO: CHE SFIDA CON TENTOGLOU

Mattia Furlani ha appena conquistato la medaglia d’oro ai Mondiali indoor di Nanchino con 8,30 ed è pronto a debuttare al Golden Gala Pietro Mennea: “Dopo l’oro mondiale si riparte con la stagione all’aperto – le parole del saltatore azzurro – Vi aspetto tutti al Golden Gala, andiamo all’Olimpico per sognare!”.

Il ventenne azzurro è uno degli atleti simbolo della Nazionale azzurra e dopo cinque medaglie consecutive negli eventi globali sfida di nuovo il greco campione olimpico di Parigi Miltiadis Tentoglou, vincitore di tutti i principali titoli nelle ultime stagioni: due ori olimpici, tre ori mondiali (outdoor e indoor), sei ori europei (outdoor e indoor).

Furlani e Tentoglou tornano allo stadio Olimpico dopo aver duellato nel 2024 ai Campionati Europei, vinti dal greco con un fantastico primato personale di 8,65, mentre l’azzurro è stato medaglia d’argento con il record del mondo U20 di 8,38, pochi mesi prima di incontrarsi allo stade de France di Parigi dove Tentoglou si è confermato campione olimpico e Furlani ha vinto la medaglia di bronzo a 19 anni.

5000: NADIA E L’ORO OLIMPICO CHEBET

La keniana Beatrice Chebet ha trionfato due volte alle Olimpiadi di Parigi, nei 5000 e nei 10.000 metri. Sulla distanza più lunga, è l’unica donna ad aver corso nella storia sotto i 29 minuti, con il record del mondo di 28:54.14 realizzato nella passata stagione a Eugene.

È proprio nei 10.000 che l’azzurra Nadia Battocletti ha compiuto l’impresa ai Giochi Olimpici conquistando la medaglia d’argento dietro alla keniana, dopo il quarto posto nei 5000.

Le due atlete si ritrovano a Roma sui 5000 metri, in una specialità che conserva una lunga tradizione al Golden Gala, specialmente al maschile, in virtù dei due record del mondo di Said Aouita (12:58.39 nel 1987) e Moses Kiptanui (12:55.30 nel 1995). Battocletti, in questo stadio, ha infiammato il pubblico italiano ai Campionati Europei 2024 vincendo i 5000 e i 10.000 metri.

LE SPECIALITÀ

Nelle prossime settimane sarà annunciato il cast completo del Golden Gala Pietro Mennea per tutte le specialità: al maschile 100, 400, 1500, 110 ostacoli, alto, lungo, peso; al femminile 200, 1500, 5000, 400 ostacoli, asta, triplo, disco.

BIGLIETTI IN VENDITA SU TICKETONE

Su TicketOne sono in vendita i biglietti per il Golden Gala Pietro Mennea – Powered by IP del 6 giugno con prezzi da 10 a 50 euro e riduzioni per gli under 16. Monte Mario Arrivi: 50 euro (ridotto U16: 35 euro). Distinti Arrivi: 30 euro (ridotto U16: 25 euro).

Monte Mario Partenze: 25 euro (ridotto U16: 20 euro). Tribuna Tevere: 15 euro (ridotto U16: 10 euro). Curve e distinti (escluso Distinti Arrivi): 10 euro (ridotto U16: 7 euro).

