Atletica, il 4 giugno è Golden Gala

È la vigilia del Golden Gala Pietro Mennea, giovedì 4 giugno allo stadio Olimpico di Roma, con le stelle azzurre e internazionali protagoniste nella conferenza stampa pre-meeting dell’edizione numero 46 prima di accendere l’entusiasmo del pubblico. A presentare la tappa italiana della Wanda Diamond League, alcuni tra i big più attesi tra cui Nadia Battocletti e Leonardo Fabbri.

Stefano Mei (presidente FIDAL): “Credo si possa considerare probabilmente la migliore edizione di sempre del Golden Gala, visto il numero di medaglie e campioni presenti. Ci sta dando ragione il botteghino, abbiamo venduto molti biglietti e ci aspettiamo una vasta partecipazione di pubblico. Il benvenuto migliore lo daremo domani sera, con le gare allo stadio Olimpico”.

Marco Sicari (Meeting Director): “Questo Golden Gala per noi è una gioia, vedere atleti di così alto livello a Roma è il segno che stiamo lavorando al massimo per avere il miglior spettacolo possibile. La ciliegina sulla torta potrà essere il pubblico, ci aspettiamo una grande atmosfera. Un evento del genere riserva un gran numero di sfide, dal calendario a una città come Roma che offre tante occasioni di intrattenimento, ed è qui che dobbiamo inserirci. Nel pomeriggio di domani ci saranno tantissimi giovani a correre sulla pista dell’Olimpico prima del meeting, il nostro obiettivo principale è promuovere l’atletica ed è quello che ci guida ogni giorno”.

Noah Lyles (Usa, 100m): “Divertirsi è la cosa più importante, non sentire la pressione, arrivare dove voglio. Se corriamo, divertiamoci. Non torno a Roma dal 2019. Non ho mai fatto una gara senza essere all-in, senza dare il massimo: se mi presento a una gara sono pronto per correre. Il mio coach ha detto che sono in forma e che valgo 9.85, questo è quello che mi aspetto. Io e Jordan (Anthony, ndr) abbiamo avuto delle sessioni di allenamento molto intense. A volte penso se quella attuale sia la forma fisica migliore, se fossi più in forma alle Olimpiadi di Parigi. Ma sto vedendo delle cose molto positive. E ho un compagno di allenamento che mi spinge”.

Letsile Tebogo (Botswana, 100m): “Il 2025 è stata una ‘off season’, non la migliore mentalmente e fisicamente. Avevamo bisogno di questa pausa: ci fa capire l’impatto di un oro olimpico. E nel 2026 vorrei divertirmi. Voglio correre su questo slancio almeno fino ai prossimi Giochi, trovare la forma migliore attraverso la stagione dei meeting”.

Melissa Jefferson-Wooden (Usa, 200m): “Il mio obiettivo principale è di stare in salute, in forma. Bisogna prendere quanto di buono fatto durante lo scorso anno e portarlo nella nuova stagione. La preparazione sta andando bene, nell’ultimo mese ho potuto vedere sono cresciuta. Punto a non avere tanta pressione, che altrimenti mi bloccherebbe. Devo vivere il momento. Anche perché non vedo l’ora di tornare in pista, sono passati nove mesi. In una stagione come questa voglio vivere un meeting per volta”.

Julien Alfred (Saint Lucia, 200m): “Penso sempre a lavorare sodo. Mi concentro su me stessa e punto a migliorare. Se una stagione non va come avrei voluto, ad esempio agli ultimi Mondiali, allora c’è da lavorare su qualcosa di diverso. Quest’anno ho iniziato presto le gare all’aperto, dopo le indoor, per capire a che punto mi trovavo prima di iniziare i meeting del circuito, e sono soddisfatta. Se ho notato che a Saint Lucia dopo il mio oro ci siano stati cambiamenti? Assolutamente sì e cerco sempre di tenermi aggiornata. Torno almeno una volta al mese, sono diventata nostalgica”.

Nadia Battocletti (Italia, 5000m): “La scorsa settimana ho avuto l’influenza, è stata complicata ma ora sto bene. Roma è un’opportunità: lo è per me per gareggiare e per i miei fan. Sono in forma. Domani la gara sarà molto veloce, ma sono concentrata e spero di farla nel modo migliore. Prossimi obiettivi? Ogni stagione mi concentro su qualcosa di principale, ogni stagione per me è impegnativa. Ma se hai uno staff che ti sostiene è tutto più facile. Inevitabile che io pensi agli Europei di Birmingham, la vera ambizione del 2026, e poi agli Europei di cross a fine anno”.

Keely Hodgkinson (Gran Bretagna, 400m): “Posso dire di star bene fisicamente e mentalmente, pronta a godermi tutto. I 400? Sono molto carica per domani, non si sa cosa possa accadere e ho rispetto di tutte le avversarie. Farò del mio meglio, so che quello è il mio posto. Userò la gara dei 400 di Roma come uno stimolo per divertirmi ed essere in competizione. Sarà una sfida personale, penso mi aiuterà per puntare al record negli 800 metri. A me piace lavorare giorno per giorno e a costo di sembrare scontata il mio obiettivo è continuare su questa scia e restare imbattuta negli 800 metri”.

Ryan Crouser (Usa, peso): “Sono molto felice di essere qui, mi piace molto gareggiare e per me è una nuova opportunità. Tutto in uno stadio fantastico come l’Olimpico e in una città, Roma, che dà la possibilità di allenarsi nello stadio più bello del mondo, lo stadio dei Marmi, pieno di storia dello sport. Ho avuto un avvio di stagione che mi dà fiducia. Sembra un nuovo inizio. Vedo progressi e mi confronterò con i migliori atleti, tra cui c’è Leonardo Fabbri. I 24 metri sono possibili, ma ci sono tante variabili in gioco. Forma fisica, mentalità, tecnica. Tanti pezzi da mettere insieme. Va detto che è un momento ottimo per il peso, in grande evoluzione e non c’è qualcuno meglio di altri. Il livello si è alzato tantissimo. La mia ambizione del 2026? In realtà penso al 2028, alle Olimpiadi. Alla fine sto vivendo la seconda parte della mia carriera. E fuori dalla pista? Mi sono trasferito a Nashville, ho creato un centro di allenamento”.

Leonardo Fabbri (Italia, peso): “Sarà molto speciale gareggiare a casa. Ho trovato i 22 metri a febbraio, ma punto ai 23 metri per il resto della stagione. Stiamo cercando di essere nella miglior forma, l’obiettivo sono gli Europei di Birmingham. Punto in particolar modo a migliorare la tecnica. E poi non nascondo che vorrei il record europeo, per me è l’obiettivo più grande a cui ambire e quello che desidero di più. Sarebbe bello che il Golden Gala un giorno tornasse a Firenze. Tutti gli atleti dopo esserci stati sono rimasti colpiti. Spero ci sia una nuova chance per la mia città in futuro”.

BOTTEGHINO MONTE MARIO GIOVEDI’ DALLE 10

I biglietti per assistere allo spettacolo del Golden Gala possono essere acquistati su TicketOne, online o nei punti vendita autorizzati. Nel giorno del meeting, giovedì 4 giugno, dalle 10 sarà attivo il botteghino Monte Mario dello stadio Olimpico. Di seguito i prezzi (più diritti di prevendita): Tribuna Monte Mario Arrivi 50 euro (35 euro ridotto U16), Distinti Arrivi 30 euro (25 euro ridotto U16), Tribuna Monte Mario Partenze 25 euro (20 euro ridotto U16), Tribuna Tevere 15 euro (10 euro ridotto U16), Curva e Distinti Nord 10 euro (7 euro ridotto U16), Curva Sud 10 euro (7 euro ridotto U16).

DIRETTA TV SU RAI 2 DALLE 21 ALLE 23

Il Golden Gala Pietro Mennea 2026 sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 dalle 21 alle 23. Le immagini della tappa italiana della Wanda Diamond League saranno trasmesse in oltre 160 paesi.

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