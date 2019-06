“Attivare illuminazione parcheggi ex opere TAV La Rustica”

“Gli abitanti del quartiere La Rustica nel V Municipio da sempre sono costretti a vivere in condizioni di pericolo per la mancanza di minime infrastrutture tra cui i marciapiedi nelle strade con gravi rischi di incidente per i pedoni, per non parlare dei ventennali disagi a causa dei cantieri dell’Alta Velocità che hanno ferito molti quartieri tra cui La Rustica, Tor Sapienza e Collatino nel V municipio.

“Per cercare di compensare i residenti erano state previste delle opere pubbliche, che purtroppo ancora non sono state completate come il parco Archeologico della Serenissima ed altri importanti lavori sulla Collatina e per gli abitanti rusticani. In aggiunta alle varie criticità già rappresentate nelle riunioni che si sono tenute nella commissione trasparenza capitolina, abbiamo presentato una specifica interrogazione per chiedere al Sindaco di intervenire urgentemente per mettere in funzione gli impianti di illuminazione pubblica a servizio dei parcheggi di via Salcito, via Sileno angolo via Aretusa e via Aretusa angolo via Guttuso. Siamo consapevoli che i ritardi provengono dal passato ma continueremo la nostra azione di pungolo al fianco dei residenti dei quartieri penalizzati per svegliare anche questa dormiente amministrazione grillina e garantire le necessarie condizioni di sicurezza ed incolumità ai cittadini”.

Lo dichiarano gli esponenti di Fratelli d’Italia, Francesco Figliomeni vice presidente dell’Assemblea Capitolina, Daniele Rinaldi e Christian Belluzzo rispettivamente coordinatore del partito e consigliere in V municipio.