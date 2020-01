Attraversamenti pedonali al risparmio

Purtroppo non è la prima volta che accade. Ma è a dir poco bizzarro il modo di come le aziende vincitrici dell’appalto della segnaletica eseguono i rifacimenti di manutenzione ordinaria.

Con molta probabilità la colpa non è neppure imputabile ad un automobilista indisciplinato che ha lasciato l’auto in sosta sulle strisce, visto che nella parte non pitturata non si intravvede traccia di strisce scolorite dal tempo…

Lì gli operai, forse con poco tempo a disposizione, hanno preferito non aspettare l’ignaro automobilista e passare oltre, magari per tornare a completare la messa in sicurezza del l’attraversamento all’angolo tra via Prenestina e via Bellegra nei giorni successivi.

Una domanda è però d’obbligo: ma chi controlla la corretta esecuzione dei lavori dati in appalto? E il discorso non è solo relativo all’esecuzione delle strisce pedonali.