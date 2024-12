Attraversamenti pedonali rialzati a via Grimaldi: il Municipio XI risponde alle richieste dei cittadini

Una novità importante per la sicurezza stradale nel Municipio XI. Il “parlamentino” degli Arvali ha approvato all’unanimità la proposta di realizzare nuovi attraversamenti pedonali in via Francesco Grimaldi, una strada strategica che collega viale Marconi con viale Oderisi da Gubbio.

La decisione arriva in risposta alle numerose segnalazioni dei residenti, che da tempo chiedevano interventi per migliorare la sicurezza in una delle arterie più trafficate e frequentate del quartiere.

“Via Francesco Grimaldi presenta delle criticità che vanno a discapito spesso dei pedoni, soprattutto – si legge nel provvedimento portato in aula dal consigliere Marco Palma – nella fase dell’ingresso e dell’uscita dai vicini plessi scolastici”.

La strada, che attraversa il cuore del quartiere più popoloso del Municipio XI, è spesso teatro di flussi intensi di auto e pedoni, rendendo necessaria una maggiore attenzione alla tutela di chi si muove a piedi.

D’altra parte, nel municipio, già sono presenti attraversamenti rialzati realizzati “con precedenti amministrazioni in viale Vigna Pia a ridosso di un plesso scolastico” e, più di recente, si legge nell’atto appena approvato “in via Pietro Blaserna, via Vincenzo Brunacci e via Giuseppe Belluzzo”.

“Via Grimaldi come il resto della mobilità di Marconi, dopo l’edificazione del quartiere, non ha visto una rivisitazione reale in termini di miglioramento della sicurezza pedonale.

Oggi c’è la necessità sentita da parte della cittadinanza di avere maggiori garanzie rispetto alla vivibilità del quartiere, una vivibilità che si ottiene anche migliorando la sicurezza dei pedoni, soprattutto vicino alle scuole”.

L’intervento sarà progettato tenendo conto delle caratteristiche del traffico della zona, e si prevede l’utilizzo di segnaletica orizzontale e verticale adeguata, oltre a possibili accorgimenti come l’illuminazione potenziata per rendere gli attraversamenti ben visibili anche di notte.

Per il quartiere, questa novità rappresenta non solo un miglioramento concreto della sicurezza stradale, ma anche un segnale di ascolto e dialogo tra cittadini e amministrazione municipale.

L’auspicio è che i lavori possano iniziare quanto prima, per garantire ai residenti una mobilità più sicura e sostenibile.

