“atTRAZIONE digitale”, Roma e realtà digitali a confronto

Roma Capitale torna al centro dell’interesse per gli investimenti e le competenze, grazie a un dialogo sempre più concreto tra istituzioni e grandi realtà del mondo dell’innovazione e del digitale.

Se ne è parlato oggi in Campidoglio durante il convegno “Roma AtTRAZIONE DIGITALE – Aziende, innovazione, sviluppo”, promosso dalla presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.

L’iniziativa, alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri, ha rappresentato un’occasione di confronto sul percorso intrapreso da Roma per diventare una città sempre più attrattiva, con uno sguardo rivolto alle sfide del futuro.

Protagonisti del dibattito, accanto agli esponenti istituzionali, alcuni tra i principali player del settore dell’innovazione tecnologica e digitale, tra cui Google Cloud, Amazon Web Services, Cisco, TIM, Sophos, Veeam, Palo Alto Networks, Clearwater e Revobyte.

Dopo i saluti della presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli e del sindaco Roberto Gualtieri, sono intervenuti Riccardo Corbucci (presidente della Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione tecnologica), Francesco Sirabella (Revobyte), Raffaele Gigantino (Google Cloud), Gianmatteo Manghi (Cisco), Elio Schiavo (TIM), Marco D’Elia (Sophos), Stefano Cancian (Veeam), Michele Lamartina (Palo Alto Networks), Marco Morfino (Clearwater), Giulia Gasparini (Amazon Web Services). Le conclusioni sono state affidate al presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti.

“È stato un appuntamento prezioso di condivisione tra Roma Capitale e aziende leader nel settore tecnologico e digitale, uno degli asset su cui crediamo e puntiamo. Roma è tornata finalmente a muoversi verso il futuro ed è tornata attrattiva per gli investimenti, sia nazionali che internazionali.

Pubblico e privato dialogano e fanno rete per una città moderna, innovativa, sostenibile e inclusiva, che punta alla crescita del comparto produttivo e imprenditoriale. È un processo che dobbiamo costruire insieme, facendo rete, mettendo a sistema le migliori energie, idee e risorse”, dichiara la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.

Contributi delle aziende

REVOBYTE

Francesco Sirabella, Managing Director

“La crescita che Roma sta facendo registrare in molti indicatori relativi alla sua capacità di attrarre investimenti nel processo di digitalizzazione, anche grazie al PNRR, rende quanto mai attuale un’iniziativa che costituisca occasione per fare il punto e per disegnare opportunità future, ma che sia anche momento di confronto e di scambio tra tutti gli attori coinvolti nel percorso di rinnovamento. Siamo tutti fortemente convinti che solo attraverso una stretta collaborazione tra Amministrazione della città, Enti pubblici territoriali ed aziende operanti nel settore dell’Information Technology, possa rafforzarsi quell’intesa che diventi motore sempre più potente, non solo per accentuare e rendere più veloce il processo di innovazione e digitalizzazione ma anche e soprattutto per diffonderne i benefici alla collettività, sotto forma di maggiore efficienza e di semplificazione, con un occhio di riguardo al tema della sicurezza informatica”.

GOOGLE CLOUD

Raffaele Gigantino, Country Manager at Google Cloud Italy

“Google Cloud è impegnata al fianco di aziende e Pubblica Amministrazione italiane per accelerare la trasformazione digitale. Crediamo che l’IA generativa offra opportunità uniche per innovare servizi pubblici e privati. Collaboriamo attivamente sul territorio per un’adozione responsabile dell’AI, puntando a migliorare l’efficienza, sostenere l’innovazione e rafforzare la competitività del Paese”.

CISCO

Gianmatteo Manghi, CEO at Cisco Italy

“Offrire il nostro contributo alla transizione digitale di Roma è qualcosa che ci riempie di orgoglio. Siamo convinti che questo percorso di rinnovamento porterà la nostra bellissima capitale ad essere ammirata dal mondo non solo per il suo incomparabile valore storico e artistico, ma anche per essersi trasformata in una metropoli che volge lo sguardo al futuro. Per arrivare a tagliare rapidamente questo traguardo è necessario però uno sforzo comune, oltre a una visione collettiva da parte di tutti i protagonisti coinvolti in questa sfida”.

TIM

Elio Schiavo, Chief Enterprise and Innovative Solutions Officer di TIM

“Siamo la più grande realtà ICT italiana che si avvale di competenze specialistiche e tecnologie innovative come Cloud, IoT, Cybersecurity e AI e lavoriamo per le città del futuro. Il nostro modello di smart land si basa su una piattaforma di intelligenza urbana – già adottata da molti comuni – che aiuta le comunità a evolvere in modo sostenibile, sicuro e connesso. Analizziamo i dati in tempo reale per gestire le aree urbane e migliorare la vita dei cittadini. Valorizziamo il patrimonio artistico e culturale italiano con soluzioni di eXtended reality, creando nuove esperienze turistiche che rendono esportabili le bellezze del nostro Paese. Come TIM siamo anche il principale azionista del Polo Strategico Nazionale, progetto chiave del PNRR, fondamentale per dotare le PA di un Cloud affidabile e sicuro, in linea con gli standard più avanzati”.

SOPHOS ITALIA

Marco D’Elia, Country Manager

“L’impatto sempre più aggressivo degli attacchi informatici sulle reti di aziende pubbliche e private rappresenta una sfida centrale nei processi di digital transformation. Roma, in qualità di capitale e di sede delle più importanti istituzioni ed enti pubblici, non può che essere al centro dell’attenzione di tutti i player che operano nel campo della cybersecurity. Sophos è da tempo impegnata nello sviluppo di una rete di Partner sul territorio che coniughi un’offerta tecnologica capace di fronteggiare le minacce più complesse con servizi di managed detection and response, oggi indispensabili per affiancare i team IT aziendali con risorse dotate di competenze estremamente specifiche che si facciano carico del monitoraggio continuativo e proattivo del perimetro aziendale.

VEEAM SOFTWARE

Stefano Cancian, Country Manager

“Veeam riconosce che i dati sono il cuore pulsante delle attività aziendali e della PA. In un contesto in cui la “tempesta perfetta” di crescita esponenziale dei dati, della complessità e del ransomware minaccia la sicurezza delle informazioni, proteggersi diventa cruciale. La “Data Resilience” emerge come risposta strategica, garantendo che le organizzazioni possano riprendersi rapidamente da eventi imprevisti e da attacchi esterni. Roma, sede di importanti enti pubblici e aziende, necessita di un potenziamento tecnologico significativo in questo senso. Veeam continua ad investire su Roma, sul territorio della Capitale, anche insieme a partner tecnologici e consulenziali come Revobyte, supportando la realizzazione di iniziative e progetti come “Roma -AtTRAZIONE DIGITALE”, per sottolineare l’impegno a portare la resilienza dei dati nel cuore dell’Italia”.

PALO ALTO Networks

Michele Lamartina, Regional Vice President Italia, Grecia, Cipro & Malta di Palo Alto Networks.

“Roma rappresenta un polo strategico per la cybersecurity e un mercato chiave per Palo Alto Networks. Investiamo sul territorio per aiutarla a diventare una Smart City all’avanguardia, supportandone la trasformazione digitale, con tecnologie di sicurezza avanzate e il massimo supporto del nostro team tecnico per rispondere alle esigenze di ogni azienda. Il nostro impegno ha l’obiettivo di rendere la capitale un modello di riferimento dotato di un’infrastruttura sempre più sicura e resiliente, in grado di proteggere cittadini e imprese da minacce cyber sofisticate. Crediamo fortemente nel potenziale di Roma come hub tecnologico e siamo pronti a contribuire al suo costante sviluppo”.

CLEARWATER ITALIA

Marco Morfino, Managing Partner di Clearwater Italia

“Nel panorama digitale italiano, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha dato ulteriore impulso a un mercato già in forte crescita, con tassi superiori a quelli del PIL nazionale. Una parte rilevante delle risorse è stata destinata alla modernizzazione della Pubblica Amministrazione, sia centrale che locale, incentivando al contempo anche le aziende a partecipazione pubblica a investire in innovazione tecnologica, sicurezza informatica e nuovi servizi digitali. Questo ha contribuito a consolidare il ruolo di Roma come polo strategico per la trasformazione digitale del Paese, diventando fulcro nell’attuazione di progetti innovativi e nella gestione delle risorse legate al PNRR”.

AWS Italia

Giulia Gasparini, Country Leader

“Da anni AWS ha scelto Roma come una delle sedi per i propri uffici, credendo nel potenziale di questa città come polo di innovazione digitale. Il nostro impegno si concretizza nel supportare enti pubblici e imprese del territorio romano con la potenza e la flessibilità del cloud, permettendo loro di trasformare le idee in soluzioni concrete e scalabili. Attraverso l’accesso alle nostre tecnologie all’avanguardia, inclusa l’intelligenza artificiale, aiutiamo a costruire servizi più efficienti e centrati sul cittadino. Siamo convinti che Roma possa distinguersi come centro di eccellenza tecnologica, valorizzando il suo patrimonio unico attraverso la digitalizzazione e l’innovazione responsabile”.

